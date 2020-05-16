Апельсины из Витебска завезли в Брянскую область под видом торфа

Апельсины на самом деле произрастают в Витебской области. Фото: Белта

Два грузовика с испанскими апельсинами обнаружили сотрудники Брянской таможни вблизи города Новозыбкова Брянской области. Белорусские водители пояснили, что ехали из Витебска в Добруш, но заблудились, пересекли белорусско-российскую границу, оказавшись в Брянской области, сообщает Регнум.

По документам водители перевозили торф, а на самом деле в грузовиках было 20 тонн апельсинов. На этикетках ящиков была указана страна происхождения Испания, импортёр продукции — Минск. Об этом сообщили в пресс-службе местной таможни.