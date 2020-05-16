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Выездные бригады, разделение потоков и колл-центры. Как работают поликлиники Витебска в условиях пандемии?

Фото: «Витебские вести»
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Выездные бригады, разделение потоков и колл-центры. Как работает амбулаторно-поликлиническое звено в Витебске в условиях пандемии?

Выездные бригады, разделение потоков и колл-центры. Как работают поликлиники Витебска в условиях пандемии?
Фото: «Витебские вести»

В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 во всех поликлиниках Витебска работают специальные выездные бригады. Сначала они наблюдали только за контактами первого и второго уровней по недавнему решению Минздрава теперь оказывают медицинскую помощь на дому пациентам с бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции. Как справляется первичное звено с поставленными задачами, мы поинтересовались в Витебской городской центральной поликлинике, пишут «Витебские вести».

– Медицинские работники на дому у пациента проводят его осмотр, необходимые диагностические мероприятия, назначают лечение, инструктируют по правилам самоизоляции и порядке действий при ухудшении самочувствия. Плановые повторные осмотры предусмотрены на 7-й и 14-й день. В другие дни контроль ведется участковой службой дистанционно, по телефону. Забор биологического материала у контактов первого уровня осуществляется на 1-й и 10-й день с момента контакта. Сведения о пациентах, подлежащих медицинскому наблюдению, ежедневно в поликлиники города передает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии, – говорит главврач учреждения Станислав Титович.

В составе выездной бригады – врач и его помощник. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты, персональный комплект имеется даже у водителя. В медицинском чемоданчике – бесконтактный термометр, тонометр, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр (для измерения уровня кислорода в крови), инструменты для взятия назофарингеального мазка и забора крови.

В головной поликлинике (на улице Генерала Маргелова) ежедневно посменно дежурят две мобильные бригады. Каждое утро подаются списки «надомных» пациентов, к которым и отправляется машина медицинской помощи.

В одной из таких бригад несет вахту врач Кирилл Павленко. Приняв пациентов в первой половине дня как заведующий отделением профилактики, вместе со своим помощником он тщательно готовится к очередному рейсу. Медики стараются заблаговременно оформить необходимую документацию, проверить исправность оборудования, чтобы избежать проволочек в квартире, быстро и качественно оказать медицинскую помощь. Перед выездом за считаные минуты сменяют рабочую одежду на амуницию еще более высокой степени защиты – прорезиненный комбинезон, бахилы, респиратор, щиток, перчатки.

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