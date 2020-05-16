﻿﻿ «Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы | vkurier.by

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Коронавирус
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За последний месяц здравоохранение только Витебска пополнилось тремястами специалистами среднего звена. Это студенты старших курсов Витебского медуниверситета. Параллельно с учебой они успевают помогать коллегам и уделять время пациентам.

Анастасия Бут – о тех, кто сегодня выбрал не самый простой путь к накоплению опыта.

Краткий экскурс по отделению, где сегодня работает, проводит медсестра Александра Мироненко. Она же – студентка 6-го курса медицинского университета и будущий хирург. Девушка не из робкого десятка, и ее поступок тому подтверждение. Саша в числе первых вызвалась на «передовую», сообщает СТВ.

Александра Мироненко, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Родители, конечно, испугались, когда узнали. До сих пор переживают, волнуются. Но, когда мы шли учиться в медицинский университет, мы прекрасно понимали, что мы обязаны оказывать помощь всем пациентам, независимо от их диагнозов и заболеваний. Был опыт работы медицинской сестрой ранее. Я считаю, что в этой ситуации должен каждый помогать по мере своих возможностей.

И таких самоотверженных студентов старших курсов в первые пару дней набралось около сотни. Сегодня медсестрами в больницах и санитарами на машинах «скорой помощи» только в Витебске работает почти 300 человек.

У потомственного медика Ивана Колесника была возможность вернуться в родной Мозырь, но он решил остаться в Витебске.

«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы

Иван Колесник, студент Витебского государственного медицинского университета:
Я чуть-чуть раньше всей этой волны начинал работать. Я в середине января начал работать. Но вот так пришлось столкнуться с этим. Выбора нет. Что, убежать и спрятаться дома у мамы? Ощущаешь какую-то моральную поддержку, что на тебя не то чтобы равняются, но надеются на тебя. И мы тянем. Работаем.

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