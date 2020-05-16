Виктор Бабарико провел первый эфир в Инстаграм

Виктор Бабарико провел сегодня свой первый прямой эфир в Инстаграм. О намерении ответить на актуальные вопросы он сообщил в Facebook: «Я постараюсь ответить на самые актуальные вопросы членов инициативной группы без всякой агитации и программных заявлений».

Примечательно, что первая публикация в инстаграм-аккаунте Бабарико появилась 2 дня назад и набрала 869 лайков. У Бабарико за двое суток набралось более 6700 подписчиков.

Видео с прямого эфира на YouTube посмотрело около 2000 человек, что в 15 раз меньше, чем просмотрело первый онлайн-митинг оппозиции за одни сутки. Тогда виртуально поддержали оппозицию более 30 тыс белорусов, а на сегодняшний день ролик онлайн-митинга увидело 45.000 человек.

Во инстаграм-эфира Виктор Бабарико сообщил, что количество членов инициативной группы увеличилось до 8000.

В 30-минутном эфире Бабарико ответил на несколько вопросов, касающихся избирательной кампании. Он отметил, что за 20 лет руководства Белгазпромбанком реализовал себя. По словам Бабарико, благодаря его руководству прибыль Белгазпромбанка увеличилась до 50 миллионов.

«Я всегда своим в банке говорил, что 20 лет быть руководителем одной организации это неправильно. Должна быть обеспечена сменность. Мне самому было очень важно, что я пытался как-то, значит, делать это у себя в банке», — отметил Виктор Бабарико.

Свое решение участвовать в выборах он назвал взвешенным и основанным на оценке собственных возможностей.

Бабарико высказал уверенность в том, что у ЦИК не будет оснований отказать в регистрации.

На вопрос о возможном поражении в предвыборной гонке, Бабарико ответил, что если «люди сами делают выбор. Захотите идти туда, куда я вас позову и как это сделать, это будет одна история. Нет — другая».

Бабарико заявил, что «невзятие на работу – это не поражение. Это просто означает, что те, кто меня нанимает, решили, что я по своим данным не подхожу на роль руководителя».

В его команду вошли люди из ближайшего круга общения Виктора Бабарико, однако фамилии он не стал называть.

Виктор Бабарико сообщил, что не владеет белорусским языком, потому что жизненный опыт этого не требовал. При этом он пообещал овладеть белорусским языком на должном уровне.

Отставной банкир планирует свести контакты к минимуму в целях собственной безопасности.

Он также сообщил, что в случае интереса подписчиков формат прямых эфиров с ответами на вопросы будет и далее им использоваться. «А если случится чудо, то и после 9 августа», — заявил Бабарико.

Однако, с таким настроением в президенты Беларуси не ходят.