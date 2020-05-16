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«Может, им стало стыдно так жить». Экс-кандидат в президенты Некляев про будущих экс-кандидатов

Власть
Опубликовано

Экс-кандидат в президенты, писатель Владимир Некляев высказался по поводу появления в белорусской политике бывшего банкира Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых сложна заподозрить в симпатиях к оппозиции и в желании совершить революцию в Беларуси.

Они не имеют плана смещения должностного лица, которое «приросло» к своему креслу. Разве что у них есть гениальная идея проведения «деприватизации» поста? Но, скорее всего, цель участия в президентских  выборах куда прозаичнее.

Оба политика в течение 20-25 лет занимали высокие должности. Совершенно неожиданно они заявили о своих президентских амбициях.

В интервью «Радио Свобода» Некляев сказал, что он оценивает их решение «не так конспирологически, как большинство тех, кто уже оценил». Писатель напомнил, что Бабарико заявлял, что рано или поздно Республике Беларусь придётся подписать с Российской Федерацией 31-ю интеграционную карту и войти в состав России.

Напомним, что оба кандидата для проведения избирательной кампанию сделали рискованные шаги: Цепкало продал свой дом, а Бабарико ушёл с поста председателя правления «Белгазпромбанка». Такие шаги могут означать либо наивность политиков, либо наличие у них твердых гарантий своего будущего.

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