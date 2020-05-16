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В Беларуси 55 кандидатов «двинулись» в президенты

Фото БелаПАН
Власть
Опубликовано

Документы для регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Беларуси подали 55 человек. Президентские выборы в республике назначены на 9 августа.

В Беларуси в пятницу, 15 мая, завершился срок подачи документов для регистрации инициативной группы по выдвижению в качестве кандидата на президентских выборах, которые назначены на 9 августа. Согласно данным на сайте Центрального избирательного комитета (ЦИК) Беларуси, всего заявки подали 55 человек. На следующей неделе должно состояться заседание ЦИК, на котором будет определено, чья группа зарегистрирована и сможет начать сбор подписей, пишет DW.

Лукашенко, оппозиция и «кандидаты протеста«

Среди желающих принять участие в президентских выборах — видеоблогер Сергей Тихановский, бывшие руководители «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) и депутат Олег Гайдукевич, лидер общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и другие.

Так как белорусская оппозиция не смогла завершить процедуру праймериз и выбрать «единого кандидата», документы для регистрации инициативной группы подали все участники праймериз — сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич и глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Кроме того, около 30 заявок подали так называемые кандидаты протеста под руководством оппозиционного политика Николая Статкевича. Они собираются использовать президентскую кампанию для законной организации митингов и встреч с людьми, но непосредственно принимать участия в выборах не будут.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко также подал документы в ЦИК, участвовать в выборах он будет в шестой раз.

Не все будут допущены до сбора подписей

Уже 15 мая ЦИК рассмотрел часть полученных заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидата в президенты. Зарегистрировали группы Александра Лукашенко, депутата и лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича, фермера Юрия Ганцевича и пенсионера Владимира Непомнящих.

По итогам заседания ЦИК отказал в регистрации инициативной группе девяти «кандидатам протеста» от группы Николая Статкевича из-за совпадения в списках членов инициативной группы, которые не смогли подтвердить, за каких кандидатов планируют собирать подписи.

Также в регистрации было отказано блогеру Сергею Тихановскому из-за отсутствия его личной подписи на заявлении. Документы за Сергея Тихановского подавала его жена Светлана, так как он сам отбывает административный арест в 15 суток. После отказа в регистрации инициативной группы мужа, Светлана Тихановская сама подала документы в ЦИК.

Окончательное решение о том, кто из кандидатов начнет сбор подписей, ЦИК Беларуси примет на следующей неделе. Сбор подписей за кандидатов в президенты будет осуществляться с 21 мая по 19 июня.

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