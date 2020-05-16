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Как теплая зима и засушливая весна скажутся на урожае

Беларусь
Опубликовано

Сельское хозяйство — одна из основных отраслей экономики, которая сильно зависит от погоды. В этом году у нас была теплая и бесснежная зима, засушливый апрель, а в мае начались заморозки. Специалисты говорят, что пока нет повода паниковать, но признают, что изменение климата приводит к ухудшению прорастания картофеля и льна, традиционных культур Беларуси. Зато теперь у нас появились плантации арбузов, спаржи, винограда, грецкого ореха. И с каждым годом у нас выращивают все больше кукурузы.

Всемирная метеорологическая организация называет последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений (с 1850 года). Среднегодовая температура воздуха в Беларуси составляет +8,8 градуса, это на 2 градуса выше нормы. Специалисты Белгидромета говорят, что осадки изменяются не так интенсивно, как температура воздуха, и не имеют однонаправленного движения в сторону уменьшения или увеличения.

Наиболее часто засушливые условия отмечаются на протяжении двух и более месяцев в период активной вегетации растений. Чаще такие засушливые периоды были характерны для юга нашей страны — Брестской и Гомельской области. Если раньше засухи наступали летом, то сейчас смещаются на более ранние сроки, пишет TUT.by.

Заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина поясняет, что изменение среднегодовой температуры на один градус, приводит к увеличению вегетационного периода и увеличению суммы температур в широтном направление на 150−200 км. К 2050 году прогнозируется, что на юге Витебской области погода будет, как сейчас в Гомеле. В целом же Беларусь по климату приближается к северной Украине.

— У нас появилась новая, четвертая агроклиматическая зона, в нее входит южная часть Брестской области и Гомельской области. Здесь самая короткая и теплая в пределах Беларуси зима и наиболее теплый и продолжительные вегетационный период. Сбор урожая смещается по времени. Заметно увеличились посевы кукурузы, активно засевается рапс. На полях Беларуси стали произрастать культуры, совершенно не характерные для нашей страны, — например, промышленные плантации арбузов и винограда.

Эксперты, которые работали над стратегией адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению климата, отмечают, что в зависимости от погодных условий валовой сбор зерна может меняться от 5,5 до 9,5 миллионов тонн и в отдельные годы составляет около 60% от минимального уровня продовольственной безопасности страны. Наибольший ущерб сельскохозяйственному производству наносит засуха. В сильно засушливые годы урожайность зерновых с зернобобовыми может снижаться на 10 — 20%, а в годы исключительно жестокой засухи, которая сегодня наблюдается раз в 100 лет, урожайность может снизиться на 40%. Затраты на производство зерновых культур во время масштабной засухи возрастает на 15 — 20%.

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