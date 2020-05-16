Многочисленные подозрения на вирус и перенесённый матч: ситуация в чемпионате Беларуси по футболу

По информации ведущих спортивных СМИ Беларуси, положительные тесты на вирус сдали футболисты сразу четырёх команд чемпионата Беларуси: «Ислочи», «Энергетика-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Минска». При этом лишь последний клуб официально подтвердил, что у его игрока есть подозрения на коронавирус. В связи с этим матч девятого тура Высшей лиги между «Минском» и «Неманом» был перенесён на более поздний срок, пишет RT. В федерации футбола отказываются комментировать тему коронавируса в командах.

Следует отметить, что чемпионат Беларуси по футболу этой весной стал настоящей отдушиной для болельщиков. Пока в других странах все спортивные мероприятия были приостановлены, только в Беларуси продолжали играть в футбол.

Однако теперь местное первенство также столкнулось с проблемами.

«Простудные» в «Ислочи» и боязнь тестирования в «Энергетике-БГУ»

В «Торпедо-БелАЗ» диагноз подтвердился у вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, сообщают СМИ, — у обоих наблюдались признаки ОРВИ. При этом уже 15 мая «автозаводцам» предстоит домашний матч с «Городеей», и о его переносе пока не сообщалось.

По информации прессы, схожие симптомы проявились у нигерийского защитника «Ислочи» Годфри Стивена, а затем у него был диагностирован коронавирус. После этого тестирование прошла вся команда и был выявлен ещё один случай — заразился врач команды Дмитрий Тишков, пишет tribuna.com. Также, по их словам, нападающий Александр Макась уже две недели находится на больничном с пневмонией.

Кроме того, в СМИ появлялись две версии: согласно одной, тренировка коллектива из Минской области в четверг была отменена, согласно другой — команда вообще ушла на десятидневный карантин. Однако сам Стивен эту информацию опроверг.

«У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Пока мы тренируемся в штатном режиме, готовимся к матчу с минским «Динамо». У меня также всё хорошо, чувствую себя нормально», — приводит слова Стивена «Прессбол».

В «Энергетике-БГУ» плохо себя почувствовали двое футболистов, отмечают спортивные СМИ. Как пишет Metaratings.by, у них якобы специально не берут анализы, чтобы в случае положительного результата «команду не сняли с первенства».

В самом «Энергетике-БГУ» данную информацию опровергли, а в «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи» отказались давать комментарии прессе. Тем не менее пару дней назад наставник «волков» Виталий Жуковский заявлял, что в команде «есть какие-то простудные».

Предпочитают хранить молчание и в Белорусской федерации футбола (АБФФ). Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий не захотел обсуждать тему коронавируса с журналистами.

Перенос матчей и вынужденный карантин

Между тем одна игра из программы девятого тура Высшей лиги всё же не состоится. В пятницу в столице должны были сойтись «Минск» и «Неман», но встречу перенесли из-за подозрений на коронавирус у одного из футболистов хозяев, сообщили в АБФФ.

О том, что игрок «Минска» может быть инфицирован COVID-19, стало известно 10 мая. Имя спортсмена не называлось, однако подчёркивалось, что он не попал в заявку на последнюю встречу с «Городеей», которая состоялась за несколько дней до этого.

«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждём результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — объяснял гендиректор клуба Игорь Шлойдо.

В белорусской спортивный прессе утверждали, что этим футболистом оказался украинский защитник Евгений Чаговец, а команда из-за сложившейся ситуации была вынуждена уйти на карантин. Уже на следующий день в СМИ появилась информация, что тест дал положительный результат, однако Шлойдо её не подтверждал. Больше никаких комментариев от клуба на эту тему не последовало.

Кроме матча «Минск» — «Неман», была перенесена встреча второй по силе лиги страны между «Арсеналом» и ГОБЖД. Это оказалось связано с тем, что наличие коронавируса заподозрили у одного из футболистов «канониров». Однако, по данным журналистов, его тест в итоге дал отрицательный результат. Чем закончится эта история, сказать сложно, но не исключено, что в случае подтверждения наличия COVID-19 сразу в нескольких командах Высшей лиги турнир всё же придётся остановить.

Пока же АБФФ принимает локальные меры, чтобы не допустить распространение вируса. В частности, игрокам и судьям запрещено обмениваться рукопожатиями, а болельщиков предписано рассаживать на трибунах в шахматном порядке. Также возле стадионов работают точки с антисептиком, а всем любителям футбола раздают маски и измеряют температуру.

Несмотря на все старания организаторов при взгляде на трибуны белорусских арен становится очевидно, что многие не соблюдают указания федерации и игнорируют просьбы соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Вдобавок сразу два матча последнего тура чемпионата страны посетило более двух тысяч зрителей: дерби между брестским и минским «Динамо» собрало 2354 болельщика, а противостояние «Смолевичей» и БАТЭ — 2915.

Скепсис Гончаренко и боевой настрой тренера «Витебска»

Впрочем, единства в стране по поводу продолжения турнира нет. Некоторые считают, что первенство следует продолжать, другие полагают, что рисковать здоровьем людей в данной ситуации не стоит. Среди последних и главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко.

Возобновление сезона РПЛ — неоправданный риск. Об этом в интервью RT заявил главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Думаю, что это не совсем правильно. Излишне жёсткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас — это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Белоруссии самодисциплинированный, мы видим там 300 человек на трибунах. Столько же в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть», — объяснил тренер в интервью журналисту Вадиму Лукомскому в YouТube.

Согласился с ним и другой местный специалист, Анатолий Байдачный. По его мнению, чемпионат следует поставить на паузу, если будут выявлены случаи заболевания коронавирусом у футболистов команд Высшей лиги.

«Если у них подтвердится, то и рядом с ними нужно проверять людей — может, и у них тоже подтвердится. Так мы позаражаем всех футболистов. Я бы вообще чемпионат не проводил. Чемпионат без зрителей (а у нас фактически он проходит без зрителей) — это не чемпионат. Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты», — цитирует Байдачного Tribuna.by.

А вот наставник «Витебска» Сергей Ясинский считает, что турнир следует продолжать, несмотря на рекомендации ВОЗ.