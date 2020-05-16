Многочисленные подозрения на вирус и перенесённый матч: ситуация в чемпионате Беларуси по футболу

По информации ведущих спортивных СМИ Беларуси, положительные тесты на вирус сдали футболисты сразу четырёх команд чемпионата Беларуси: «Ислочи», «Энергетика-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» и «Минска». При этом лишь последний клуб официально подтвердил, что у его игрока есть подозрения на коронавирус. В связи с этим матч девятого тура Высшей лиги между «Минском» и «Неманом» был перенесён на более поздний срок, пишет RT. В федерации футбола отказываются комментировать тему коронавируса в командах.
Следует отметить, что чемпионат Беларуси по футболу этой весной стал настоящей отдушиной для болельщиков. Пока в других странах все спортивные мероприятия были приостановлены, только в Беларуси продолжали играть в футбол.
Однако теперь местное первенство также столкнулось с проблемами.
«Простудные» в «Ислочи» и боязнь тестирования в «Энергетике-БГУ»
В «Торпедо-БелАЗ» диагноз подтвердился у вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, сообщают СМИ, — у обоих наблюдались признаки ОРВИ. При этом уже 15 мая «автозаводцам» предстоит домашний матч с «Городеей», и о его переносе пока не сообщалось.
По информации прессы, схожие симптомы проявились у нигерийского защитника «Ислочи» Годфри Стивена, а затем у него был диагностирован коронавирус. После этого тестирование прошла вся команда и был выявлен ещё один случай — заразился врач команды Дмитрий Тишков, пишет tribuna.com. Также, по их словам, нападающий Александр Макась уже две недели находится на больничном с пневмонией.
Кроме того, в СМИ появлялись две версии: согласно одной, тренировка коллектива из Минской области в четверг была отменена, согласно другой — команда вообще ушла на десятидневный карантин. Однако сам Стивен эту информацию опроверг.
«У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Пока мы тренируемся в штатном режиме, готовимся к матчу с минским «Динамо». У меня также всё хорошо, чувствую себя нормально», — приводит слова Стивена «Прессбол».
В «Энергетике-БГУ» плохо себя почувствовали двое футболистов, отмечают спортивные СМИ. Как пишет Metaratings.by, у них якобы специально не берут анализы, чтобы в случае положительного результата «команду не сняли с первенства».
В самом «Энергетике-БГУ» данную информацию опровергли, а в «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи» отказались давать комментарии прессе. Тем не менее пару дней назад наставник «волков» Виталий Жуковский заявлял, что в команде «есть какие-то простудные».
Предпочитают хранить молчание и в Белорусской федерации футбола (АБФФ). Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий не захотел обсуждать тему коронавируса с журналистами.
Перенос матчей и вынужденный карантин
Между тем одна игра из программы девятого тура Высшей лиги всё же не состоится. В пятницу в столице должны были сойтись «Минск» и «Неман», но встречу перенесли из-за подозрений на коронавирус у одного из футболистов хозяев, сообщили в АБФФ.
«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждём результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — объяснял гендиректор клуба Игорь Шлойдо.
В белорусской спортивный прессе утверждали, что этим футболистом оказался украинский защитник Евгений Чаговец, а команда из-за сложившейся ситуации была вынуждена уйти на карантин. Уже на следующий день в СМИ появилась информация, что тест дал положительный результат, однако Шлойдо её не подтверждал. Больше никаких комментариев от клуба на эту тему не последовало.
Кроме матча «Минск» — «Неман», была перенесена встреча второй по силе лиги страны между «Арсеналом» и ГОБЖД. Это оказалось связано с тем, что наличие коронавируса заподозрили у одного из футболистов «канониров». Однако, по данным журналистов, его тест в итоге дал отрицательный результат. Чем закончится эта история, сказать сложно, но не исключено, что в случае подтверждения наличия COVID-19 сразу в нескольких командах Высшей лиги турнир всё же придётся остановить.
Главный тренер ФК «Витебск» Ясинский рассказал почему чемпионат Беларуси останавливать не нужно
Пока же АБФФ принимает локальные меры, чтобы не допустить распространение вируса. В частности, игрокам и судьям запрещено обмениваться рукопожатиями, а болельщиков предписано рассаживать на трибунах в шахматном порядке. Также возле стадионов работают точки с антисептиком, а всем любителям футбола раздают маски и измеряют температуру.
Несмотря на все старания организаторов при взгляде на трибуны белорусских арен становится очевидно, что многие не соблюдают указания федерации и игнорируют просьбы соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Вдобавок сразу два матча последнего тура чемпионата страны посетило более двух тысяч зрителей: дерби между брестским и минским «Динамо» собрало 2354 болельщика, а противостояние «Смолевичей» и БАТЭ — 2915.
Скепсис Гончаренко и боевой настрой тренера «Витебска»
Впрочем, единства в стране по поводу продолжения турнира нет. Некоторые считают, что первенство следует продолжать, другие полагают, что рисковать здоровьем людей в данной ситуации не стоит. Среди последних и главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко.
«Думаю, что это не совсем правильно. Излишне жёсткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас — это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Белоруссии самодисциплинированный, мы видим там 300 человек на трибунах. Столько же в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть», — объяснил тренер в интервью журналисту Вадиму Лукомскому в YouТube.
Согласился с ним и другой местный специалист, Анатолий Байдачный. По его мнению, чемпионат следует поставить на паузу, если будут выявлены случаи заболевания коронавирусом у футболистов команд Высшей лиги.
«Если у них подтвердится, то и рядом с ними нужно проверять людей — может, и у них тоже подтвердится. Так мы позаражаем всех футболистов. Я бы вообще чемпионат не проводил. Чемпионат без зрителей (а у нас фактически он проходит без зрителей) — это не чемпионат. Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты», — цитирует Байдачного Tribuna.by.
А вот наставник «Витебска» Сергей Ясинский считает, что турнир следует продолжать, несмотря на рекомендации ВОЗ.
«Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. ВОЗ делает своё дело, а мы — своё. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живём. Наверное, у нас должна быть своя голова на плечах, нам надо самим решать, что делать. Но не исключаю — и прислушаться к рекомендациям ВОЗ», — отметил тренер.