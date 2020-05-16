«Витебской области отступать некуда». Лукашенко рассказал как за 5 лет сделать то, что не получилось за 25

Александр Лукашенко обнаружил позитивные изменения в ведении хозяйства Витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещал северный регион с рабочей поездкой и был обрадован успехами в АПК.

Он приехал чтобы оценить, насколько эффективно работают интеграционные объединения АПК Витебской области. Проверил, как говорится в сообщении СТВ, не самое передовое предприятие — «Рудаково», которое специализируется на производстве овощей и выращивании крупного рогатого скота. По информации канала, «дела здесь шли неважно, выход увидели в объединении. Два года назад предприятие вошло в состав крупнейшего производителя молока».

Напомним, что 22 ноября на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко устроил «разнос» руководству области, и заявил что «время экспериментов закончено». На совещании было заявлено что для решения проблем в агропромышленном комплексе региона будет создан суперкрупный агропромышленный холдинг. Тогда же он потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области. По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Он отмечал, что специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению не пришли. Президент потребовал так или иначе деньги вернуть. Однако в этот раз при посещении Витебской области Лукашенко не вспоминал про Br3 млрд.

Спустя 3 месяца после совещания, 25 февраля 2020 г., был принят указ, определяющий порядок формирования крупного агропромышленного объединения. Указ Президента РБ от 25.02.2020 г. №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предполагает создание отдельного правового режима для организаций, осуществляющих деятельность по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг по обслуживанию сельского хозяйства и торговле произведенными продуктами, которые заключили между собой договоры об агропромышленном объединении.

Среди озвученных мер были и рассрочка платежей, и освобождение от службы в армии, и повышение зарплат руководителей до $3000.

Спустя всего 3 месяц после принятия указа о создании гигантского агропромышленного объединения, Лукашенко позитивно оценил результаты, посещая одну из ферм.

Всего лишь один документ за 3 месяца сделал то, что не могли сделать «всем миром» руководители области всех уровней на протяжении многих лет. Чудеса случаются, особенно перед выборами.

Президент отметил, что решение спасать убыточные предприятия таким образом приносит хороший результат. И по такому пути АПК Витебской области будет идти дальше.

По словам Лукашенко, при необходимости опыт будут перенимать и другие регионы. Государство окажет поддержку, но только тем, кто готов работать на результат. Это главное требование президента.

«Будет результат – будут деньги. Пойми меня: я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. Если будет какое-то движение, результат, мы вам поможем. И так помогли, но будем еще помогать, это без всяких вопросов», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси убежден, что денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко и мясо. И это поможет возродить Витебскую область за 5 лет.