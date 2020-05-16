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СООО «Белвест» передало 11 тыс комплектов медицинской одежды Витебской инфекционке

Юрий Суманеев, генеральный директор СООО «Белвест». Фото myfin.by
Коронавирус
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СООО «Белвест» передало 11 тыс комплектов специальной медицинской одежды (противочумных костюмов) Витебской областной клинической инфекционной больнице для обеспечения безопасной работы медперсонала, передает БелТА.

«В этот непростой как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в опасных условиях и каждый день рискуют своим здоровьем», — отметил генеральный директор предприятия Юрий Суманеев.

Помимо этого, «Белвест» направил медицинским учреждениям по всей стране 110 тыс подарочных купонов для медработников, чтобы они смогли приобрести обувь без торговой надбавки.

Глава «Белвест» Юрий Суманеев: Декларируемая Путиным программа помощи предприятиям является теоретической

 

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