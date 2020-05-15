Оранжевый уровень опасности объявлен из-за заморозков в Витебской области и по республике

Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с заморозками по все территории Беларуси этой ночью и утром субботы, 16 мая. Об этом сообщает Белгидромет.

Местами по республике, в том числе и по Витебской области, ожидаются заморозки 0… -3 °С.

В сообщении, распространенном МЧС, говорится, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений от заморозков специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) либо соломой.

По прогнозам белорусских синоптиков, в ближайшие три дня будет наблюдаться неустойчивая и довольно холодная погода.

