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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за заморозков в Витебской области и по республике

Заморозки
Витебск
Опубликовано

Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с заморозками по все территории Беларуси этой ночью и утром субботы, 16 мая. Об этом сообщает Белгидромет.

Местами по республике, в том числе и по Витебской области, ожидаются заморозки 0… -3 °С.

В сообщении, распространенном МЧС, говорится, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений от заморозков специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) либо соломой.

По прогнозам белорусских синоптиков, в ближайшие три дня будет наблюдаться неустойчивая и довольно холодная погода.

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