﻿﻿ Губаревич, Козлов и Ковалькова подали в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп | vkurier.by

Губаревич, Козлов и Ковалькова подали в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп

Фото БелаПАН
Власть
Опубликовано

Документы в ЦИК на регистрацию инициативных групп 15 мая подали лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова и исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сообщают Naviny.

Перед приемом в ЦИК Губаревич заявил журналистам, что «сбор подписей в условиях эпидемии означает, что те люди, которые пойдут по квартирам, де-факто совершат преступление».

«Прежде всего это касается команды Александра Лукашенко, у которого есть инструменты принуждения своих 11 тысяч сборщиков, — сказал он. — Это также и предупреждение независимым кандидатам. Сборщик подписей, который походит по квартирам, откроет сотни дверей, на пятый день становится переносчиком заразы, ходячим биологическим оружием и начинает заражать десятки и сотни людей по всей Беларуси».

Ольга Ковалькова отметила, что участники отмененных праймериз, а теперь кампании «За Беларусь без диктатуры» продолжают работать вместе и выступают с единым посланием, согласно которому «Лукашенко должен уйти в отставку, отдать страну людям, которые готовы делать все для ее развития, а не для того, чтобы Беларусь все глубже уходила в Советский Союз».

«Лукашенко должен уйти, согласны сотни тысяч, миллионы граждан Беларуси», убежден Николай Козлов.

«Мы это слышим, куда бы мы ни приехали, где бы мы ни заговорили, — сказал он. — Мы считаем, что участие Лукашенко в этих выборах незаконно. Считаем, что назначение выборов в период эпидемии преступно. Мы понимаем, почему это сделано. При отсутствии поддержки граждан Беларуси у Лукашенко осталось два союзника — репрессии и коронавирус».

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера Тихановского

ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера Тихановского

Лукашенко рассказал в Витебске как заработать деньги в 2020 году

Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Самая большая популяция бурых медведей в Беларуси живет в Витебской области

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

беларусь Витебск Витебская область Президент
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Николай Статкевич в сопровождении соратников подал документы на регистрацию инициативной группы
Глава белорусской социал-демократической партии «Народная
0213
«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ
Сергей Румас подтвердил, что правительство продолжает
0353
В ЦИК поданы документы на регистрацию инициативных групп 10 претендентов на пост президента
Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских
0546
закон
Оштрафовали сетевое издание «Медиа-Полесье»
В Лунинце суд оштрафовал сетевое издание «Медиа-Полесье» на 120
0201
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)