Губаревич, Козлов и Ковалькова подали в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп

Документы в ЦИК на регистрацию инициативных групп 15 мая подали лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова и исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сообщают Naviny.

Перед приемом в ЦИК Губаревич заявил журналистам, что «сбор подписей в условиях эпидемии означает, что те люди, которые пойдут по квартирам, де-факто совершат преступление».

«Прежде всего это касается команды Александра Лукашенко, у которого есть инструменты принуждения своих 11 тысяч сборщиков, — сказал он. — Это также и предупреждение независимым кандидатам. Сборщик подписей, который походит по квартирам, откроет сотни дверей, на пятый день становится переносчиком заразы, ходячим биологическим оружием и начинает заражать десятки и сотни людей по всей Беларуси».

Ольга Ковалькова отметила, что участники отмененных праймериз, а теперь кампании «За Беларусь без диктатуры» продолжают работать вместе и выступают с единым посланием, согласно которому «Лукашенко должен уйти в отставку, отдать страну людям, которые готовы делать все для ее развития, а не для того, чтобы Беларусь все глубже уходила в Советский Союз».

«Лукашенко должен уйти, согласны сотни тысяч, миллионы граждан Беларуси», убежден Николай Козлов.

«Мы это слышим, куда бы мы ни приехали, где бы мы ни заговорили, — сказал он. — Мы считаем, что участие Лукашенко в этих выборах незаконно. Считаем, что назначение выборов в период эпидемии преступно. Мы понимаем, почему это сделано. При отсутствии поддержки граждан Беларуси у Лукашенко осталось два союзника — репрессии и коронавирус».

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.