В Витебском районе задержали двух мужчин с наркотиками

Двух витебчан с наркотиками задержали правоохранители в Витебском районе, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА

Двое жителей Витебска 1987 и 1989 годов попали в поле зрения милиции при расследовании деятельности интернет-магазина, торговавшего наркотиками. Подозреваемые купили запрещенные вещества и должны были забрать их в одном из лесов в Витебском районе. Во время поиска предполагаемого места закладки внимание милиционеров привлекли двое мужчин, которые рылись в земле рядом с деревом, а затем взяли несколько свертков, сели в автомобиль и уехали.

«По дороге в город машина была задержана. В салоне авто правоохранители обнаружили три свертка с мефедроном массой почти 2,5 г, специальные курительные приспособления и сверток с марихуаной», — рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проверяется информация о причастности задержанных к незаконному распространению наркотиков на территории области.