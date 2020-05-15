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Семья и Родина – два якоря, за которые нужно держаться

Закон
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Сегодня 15 мая в стенах Витебской таможни прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи. В коллективе несут службу 18 семейных пар, многие из них познакомились, придя в таможню. Для участия в празднике собрались семьи подразделений из Витебска, Браславского, Новополоцкого и Верхнедвинского таможенных постов. Об этом сообщили в Витебской таможне.

Семья и Родина – два якоря, за которые нужно держаться

Семья и Родина – два якоря, за которые нужно держаться

Семья и Родина – два якоря, за которые нужно держаться

В торжественной обстановке присутствующие семьи заложили «Аллею таможенных семей» — высадили туи и цветы с именными табличками. Символом крепких семей и центром композиции стал древний якорь торгового судна, найденный Витебскими таможенниками в устье реки Витьба около 20 лет назад.

На открытии Аллеи начальник Витебской таможни Павел Лобачев сказал, что закладывая «Аллею таможенных семей», мы подчеркиваем преемственность поколений и закрепляем жизненные базовые ценности. Мы уверены, что Семья и Родина – два якоря, за которые нужно держаться!

Для младших представителей таможенных семей была подготовлена разнообразная и увлекательная программа. Дети таможенников познакомились со средствами таможенного контроля, побывали внутри спецмашин, смогли показать меткость в стрельбе из пневматической винтовки и в дартсе. Захватило всех и выступление кинолога со служебной собакой. В свою очередь взрослые восхищались детскими рисунками в рамках конкурса таможни «Я помню! Я горжусь!», объявленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Все участники получили памятные сувениры, а победители конкурса были награждены ценными призами.

Создание таможенных семей становится хорошей традицией, начинает формирование династий и служит залогом дружного коллектива и укрепления лучших черт гражданина своей страны.

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