Лукашенко рассказал в Витебске как заработать деньги в 2020 году

При этом, подчеркнул Крупко, равным образом стабильно обеспечиваются поставки продукции на внутренний рынок.

«Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую «конфетку», которую у вас будут рвать с руками и ногами», — добавил Лукашенко.

Глава белорусского государства отдельно акцентировал внимание на важности выращивания и заготовки качественных кормов для нужд животноводства, сообщает РИА Новости.

Он также поднял тему обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ.

«Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая — бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов», — отметил президент.

Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время. В этом плане им даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки.

«Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания», — сказал президент.

Беларусь ставит цель поставить за рубеж в этом году сельхозпродукции и продовольствия не менее чем на 5,4 миллиарда долларов. За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов. По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Беларуси составил 5,5 миллиарда, что на 4,5% больше показателя 2018 года. В конце апреля Лукашенко заявил, что в этом году от экспорта сельхозпродукции нужно получить «под 6 миллиардов долларов».