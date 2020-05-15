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Лукашенко рассказал в Витебске как заработать деньги в 2020 году

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Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

Лукашенко выразил удовлетворение тем, как проходит посевная в стране.

«Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги», — подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил президенту, что никакой настороженности в плане реализации продукции на экспорт нет. «Все в работе, есть контракты, они реализуются», — сказал он.

При этом, подчеркнул Крупко, равным образом стабильно обеспечиваются поставки продукции на внутренний рынок.

«Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую «конфетку», которую у вас будут рвать с руками и ногами», — добавил Лукашенко.

Глава белорусского государства отдельно акцентировал внимание на важности выращивания и заготовки качественных кормов для нужд животноводства, сообщает РИА Новости.

Он также поднял тему обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ.

«Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая — бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов», — отметил президент.

Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время. В этом плане им даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки.

«Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания», — сказал президент.

Беларусь ставит цель поставить за рубеж в этом году сельхозпродукции и продовольствия не менее чем на 5,4 миллиарда долларов. За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов. По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Беларуси составил 5,5 миллиарда, что на 4,5% больше показателя 2018 года. В конце апреля Лукашенко заявил, что в этом году от экспорта сельхозпродукции нужно получить «под 6 миллиардов долларов».

«Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие – ред.) заберут», — сказал Лукашенко во время совещания в Витебском районе. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.

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