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Витебские спасатели сняли ролик ко Дню семьи

Скриншот из видеоролика
Витебск
Опубликовано

Спасатели Витебской области сняли поздравительный видеоролик ко Дню семьи, в котором показали, как воспитывают своих детей, какие ценности им прививают и как формируют культуру безопасности и здоровый образ жизни, сообщили в Витебском областном управлении МЧС, пишет БелТА.

Вдохновившись клипом Дениса Клявера на песню «Когда ты станешь большим», спасатели также создали музыкальное видео. В клипе приняли участие спасатели со всех уголков Витебской области — от рядового до полковника, от водителя пожарного автомобиля до начальника областного управления МЧС.

Проект реализован в рамках акции «Не оставляйте детей одних!». «Это символичное видеообращение к мамам и папам, бабушкам и дедушкам организовать безопасный досуг своим детям и не забывать в суете будней о главных человеческих ценностях. Мы призываем их быть примером для своих сыновей и дочек: вместе заниматься спортом, активно проводить досуг, изучать правила безопасности, любить свою страну и бережно относиться к природе», — отмечают спасатели.

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