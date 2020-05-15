В Витебске милиционер на пожаре квартиры спас своего соседа

Сегодня утром в 06-44 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Чкалова в г. Витебске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Соседом, Моисеенковым Андреем Владимировичем, 1988 года рождения, старшим инспектором Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома, до прибытия подразделений МЧС спасен хозяин квартиры, 1964 года рождения. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в УЗ «Витебская областная клиническая больница».

В ходе дознания стало известно, что Моисеенков А.В. находился в подъезде, увидел задымление из квартиры. После чего проник в квартиру через дверь (была открыта). В квартире наблюдалось задымление. В комнате обнаружил лежащим на кровати хозяина квартиры, который находился в сознании. Милиционер взял под руки хозяина квартиры и вывел его на свежий воздух, сообщает МЧС.

В результате пожара в квартире в комнате повреждены постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.