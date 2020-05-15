﻿﻿ В Витебске милиционер на пожаре квартиры спас своего соседа | vkurier.by

В Витебске милиционер на пожаре квартиры спас своего соседа

Витебск
Опубликовано

Сегодня утром в 06-44 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Чкалова в г. Витебске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Соседом, Моисеенковым Андреем Владимировичем, 1988 года рождения, старшим инспектором Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома, до прибытия подразделений МЧС спасен хозяин квартиры, 1964 года рождения. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в УЗ «Витебская областная клиническая больница».

В ходе дознания стало известно, что Моисеенков А.В. находился в подъезде, увидел задымление из квартиры. После чего проник в квартиру через дверь (была открыта). В квартире наблюдалось задымление. В комнате обнаружил лежащим на кровати хозяина квартиры, который находился в сознании. Милиционер взял под руки хозяина квартиры и вывел его на свежий воздух, сообщает МЧС.

В результате пожара в квартире в комнате повреждены постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

МЧС провело мониторинг завода «Визас», который горел в апреле. Выявлены нарушения

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера Тихановского

ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера Тихановского

Лукашенко рассказал в Витебске как заработать деньги в 2020 году

Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Самая большая популяция бурых медведей в Беларуси живет в Витебской области

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Витебские спасатели сняли ролик ко Дню семьи
Спасатели Витебской области сняли поздравительный видеоролик
0106
Лукашенко ознакомится с работой агрохолдингов в Витебской области
Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку
0187
В Миорах сгорел автомобиль
14 мая в городе Миоры сгорел автомобиль «Опель-Астра»
0101
Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивные
0377
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)