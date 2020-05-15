«Белтелеком» подарил автомобиль Витебской областной клинической больнице

Витебский филиал РУП «Белтелеком» передал автомобиль областной клинической больнице. Об этом сообщили на предприятии.

– Сегодня медики испытывают серьезную нагрузку. Мы благодарны за их самоотверженный труд, за их готовность сутками напролет работать и спасать жизни людей, рискуя при этом собственным здоровьем. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем справиться с любыми трудными ситуациями, – отметил директор филиала Дмитрий Казак, вручивший ключи от микроавтобуса и соответствующие документы главврачу учреждения здравоохранения Андрею Андрюшкину.

Пополнение автопарка, как и любая другая помощь, которую витебским медикам на передовой борьбы с коронавирусом сегодня оказывают государственные учреждения, представители бизнеса, местная власть, общественные организации и просто неравнодушные граждане, – яркий пример консолидации сил Витебщины в преодолении трудностей, которые ставит перед нами пандемия COVID-19, пишут «Витебские вести».