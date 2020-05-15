Более 25 тысяч рублей перечислили энергетики Витебщины учреждениям здравоохранения области

Коллективы аппарата управления и филиалов РУП «Витебскэнерго» приняли участие в благотворительной акции по сбору денежных средств для нужд медучреждений области. На долю работников здравоохранения выпала огромная нагрузка и ответственность. Сегодня они самоотверженно трудятся в непростых условиях, ежедневно спасая жизни и здоровье сотен людей.

Работники энергосистемы северного региона страны решили поддержать медиков области, ведь именно на них лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Энергетики собрали 25 800 рублей. Эти денежные средства перечислены на счета учреждений здравоохранения Витебщины. Сбор средств продолжается.