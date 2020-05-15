ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера Тихановского

ЦИК Беларуси во главе с Лидией Ермошиной не зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Сергея Тихановского, автора канала «Страна для жизни». О решении комиссии сообщили сегодня в прямом эфире.

Формальным поводом для отказа названо то, что заявление написала его супруга Светлана Тихановская. Сам блогер не смог лично подать заявление, так как он находится под арестом. Избирательный кодекс позволяет доверенном лицу подавать документы в отсутствие кандидата, но они должны быть подписаны лично заявителем, пояснили в ходе заседания. Однако получить подпись кандидата Тихановского у его супруги не было возможности по причине полной изоляции.