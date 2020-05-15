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Лукашенко ознакомится с работой агрохолдингов в Витебской области

Витебск
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Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Витебский район, во время которой ознакомится с развитием интеграционных структур в АПК региона.

Глава государства, в частности, посетит сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко«. Ему доложат об их работе, подготовке кадров для агропромышленного комплекса Витебской области.

Речь также пойдет о социально-экономическом развитии региона, о ходе весенних полевых работ.

Унитарное предприятие «Рудаково«, которое посетит сегодня Президент, входит в структуру ОАО «Молоко». Оно было присоединено к акционерному обществу в мае 2018 года, а в декабре 2019-го выделено в унитарное предприятие с отдельными производственными участками. Здесь специализируются в основном на производстве овощей защищенного и открытого грунта и молока, выращивают крупный рогатый скот, зерновые и зернобобовые культуры, рапс. Основную выручку «Рудаково» получает за счет продажи продукции тепличного комбината, в 2019 году выращено более 10,2 тыс. т, от экспорта получено около $2,6 млн.

Головная структура — ОАО «Молоко» — является крупнейшим производителем молочной продукции, где перерабатывается около 20% молока Витебской области.

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