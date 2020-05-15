﻿﻿ Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области | vkurier.by

Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Витебск
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области. Соответствующие оценки были даны сегодня рабочей поездки главы государства в Витебский район, передает БелТА.

Президент отметил, что имел возможность оценить состояние дел уже с вертолета. «Конечно, это клочки, никуда не денемся, — такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае», — сказал Александр Лукашенко.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко назвал обстановку хорошей.

«Пока обстановка хорошо складывается. Основа для хорошей работы сегодня создана», — сказал Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область.

«Но это только начало», — обратил внимание белорусский лидер.

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, глава государства подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу. «Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», — отметил он.

Посещая одну из ферм, Александр Лукашенко позитивно оценил увиденное, отметив хорошие условия для содержания крупного рогатого скота. «Молодцы, видно сразу. И главное, что толково, по технологии. Вот этим путем надо идти», — сказал глава государства.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

Самая большая популяция бурых медведей в Беларуси живет в Витебской области

Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

 

Белорус Андрей Орловский победил на турнире UFC

«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ

В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня
0277
Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло вдвое
В Витебской области растет количество генетических
0108
Дома всё в порядке: А1 представил собственную систему умного дома
Компания А1 делает новый шаг в эволюции комфорта, предлагая
0492
Отставного полковника российской полиции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии в Поставском районе
Суд Поставского района штрафовал бывшего полковника
31.7k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)