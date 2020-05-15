Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области. Соответствующие оценки были даны сегодня рабочей поездки главы государства в Витебский район, передает БелТА.

Президент отметил, что имел возможность оценить состояние дел уже с вертолета. «Конечно, это клочки, никуда не денемся, — такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае», — сказал Александр Лукашенко.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко назвал обстановку хорошей.

«Пока обстановка хорошо складывается. Основа для хорошей работы сегодня создана», — сказал Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область.

«Но это только начало», — обратил внимание белорусский лидер.

Посещая организации ОАО «Молоко» и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, глава государства подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу. «Будет результат — будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают», — отметил он.