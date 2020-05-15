МЧС провело мониторинг завода «Визас», который горел в апреле. Выявлены нарушения

Работниками Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов завод ОАО «ВИЗАС». Напомним, 23 апреля витебские спасатели потушили пожар в цеху завода ОАО «Визас».
И.о. директора предприятие является Соколов Леонид Ильич. Проведенным мониторингом выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»:
– не назначены приказом лица ответственные за пожарную безопасность, в том числе содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, проведение противопожарных инструктажей;
– не назначены приказом лица, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей;
– не присвоены самоспасателям порядковые номера, не заведена соответствующая документация на них;
– не организована подготовка работников ответственных за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности субъекта хозяйствования, членов пожарно-технических комиссий, ДПД;
– не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления № 28;
– не обеспечены работники объекта, которые являются членами ДПД, средствами защиты самоспасателями;
– не откорректированы планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с предъявляемым требованиям, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;
– не присвоены каждому огнетушителю порядковые номера, не заведены паспорта на огнетушители, а также не заносяться сведения о периодических проверках огнетушителей, в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей;
– не обозначены ручные пожарные извещатели знаками пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами.
В здании АБК по проспектуту Фрунзе, 83:
– сняты дверные полотна предусмотренные проектной документацией на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры);
– не обеспечены двери на путях эвакуации (1-2 этаж, правое крыло) ведущие в лестничные клетки автоматическими закрывающими устройствами (доводчиками);
– не проведена проверка состояния наружного и внутреннего пожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;
– не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц (провести испытание с составлением актов проверок) ;
– не определены для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, помещения категории по взрывопожарной опасности в соответствиями с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;
– не размещены опознавательными знаками пожарные гидранты на видных местах, в соответствии с требованиями технических нормативно правовых актов;
– не обозначены места расположения огнетушителей соответствующими указательными знаками;
— не обозначены специально отведенные места, указателями «Место для курения».
В общежитие №1 по ул. Лазо, 88а/2:
– допускается фиксация дверей лестничных клеток и переходов в коридорах в открытом положении;
– не обеспечены помещения кухонь на всех этажах общежития огнетушителями и противопожарными полотнищами;
– не запрещена эксплуатация электрооборудования в жилых помещениях общежитий без соответствующей эксплуатационной документацией на них.
В общежитие №2 по ул. Лазо, 107:
– не обеспечена возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа расположенных на путях эвакуации (выход левого крыла) ;
– не обеспечена работоспособность и исправность средств внутреннего противопожарного водоснабжения (заменить пожарный рукав на новый в ПК-16);
– не обеспечены помещения кухонь на всех этажах общежития огнетушителями и противопожарными полотнищами;
– допускается фиксация дверей лестничных клеток и переходов в коридорах в открытом положении;
– не запрещена эксплуатация электрооборудования в жилых помещениях общежитий без соответствующей эксплуатационной документацией на них.
В ходе выборочного опроса о порядке действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, также применения первичных средств пожаротушения, работники объекта показали удовлетворительный уровень знаний, сообщили в МЧС.
Руководителю вручены рекомендации государственного пожарного надзора, в которых определены сроки предоставления информации об устранении выявленных нарушений.