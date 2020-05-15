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Сергей Черечень встречался со сторонниками в Витебске под российским флагом

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Руководитель Белорусской социал-демократической грамады Сергей Черечень, который планирует выдвигаться на президентские выборы, провёл встречу со своими витебскими сторонниками. Приезд Черечня в Витебск широко не афишировался. Встреча была организована в офисе явных сторонников интеграции с Россией. На снимках со встречи видно, что на столе перед Черечнем стоит российский государственный флаг, военно-морской «андреевский» флаг и военно-морской флаг СССР, передаёт радио «Рацыя». Судя по фотографиям и видео, на встрече в кабинете было не более 5 человек.

Сергей Черечень встречался со сторонниками в Витебске под российским флагом
Сергей Черечень в Витебске за столом с российским флагом / vitebskspring.org​

Напомним, Черечень возглавил БСДГ в 2018 году. До него партией руководил экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич.

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