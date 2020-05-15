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Николай Статкевич в сопровождении соратников подал документы на регистрацию инициативной группы

Власть
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Глава белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Николай Статкевич подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Его поход в ЦИК сопровождало два десятка соратников — тех, кто уже подал документы в качестве «кандидатов протеста».

Перед подачей документов Статкевич собрал сторонников у отеля «Минск», где в течение получаса общался с людьми. На ступенях ЦИК Статкевич заявил, что его стратегия — мирный массовый длительный протест. Он не планирует собирать подписи, а вместе с другими «кандидатами протеста» будет использовать избирательную кампанию для проведения пикетов и общения с избирателями.

Статкевич также отметил, что в случае, если ЦИК не зарегистрирует ни одной группы «кандидатов протеста», он готов сотрудничать с другими потенциальными кандидатами, в том числе с Виктором Бабарико, пишет TUT.by.

— Готов сотрудничать со всеми, кто понимает и говорит публично: выборов нет, надо сначала их вернуть. Сначала вернем, а потом выбирайте кого хотите: банкира, дипломата, блогера, военного, председателя колхоза, — заявил Статкевич.

ЦИК уже получил заявления о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты от 31 человека, в том числе Александра Лукашенко, блогера и директора ОДО «Студия Компас» Сергея Тихановского, который отбывает 15-суточный арест, действующего депутата, главы ЛДП Олега Гайдукевича, а также от «кандидатов протеста» из команды Николая Статкевича.

Очередные президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Пока о своем желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

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