Карпенко не знает как в школах будут выставлять оценки за год — учителя сами решат

Учителя на местах сами будут определять, как им аттестовывать учеников по итогам года. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире белорусских телеканалов.

По словам министра, предусмотрены различные способы проведения аттестации. В школах знают, как ее проводить в зависимости от параллели, специфики учебного процесса и посещаемости учениками, пишет TUT.by. В Минобре не смогли решить вопрос аттестации, подумали, что если задача не решается, то и не надо ее решать — сама решится. Давненько не давали учителям такой «свободы», однако о ней они едва ли мечтали. «Самим решать», значит, нести всю ответственность. А чем шире зона ответственности в иерархической организации, тем вероятнее «дадут по шапке». Если нет правил игры, то как можно играть? Да и в какую игру играть, не сказали. Само решится и как-то рассосется?

— Никаких проблем здесь нет. И не надо нагнетать. Вопрос в чисто технологических аспектах. Схема есть, порядок аттестации никто не отменял. Опять же, каждый учитель знает своих подопечных, с кем он занимается. Он оценит в целом, как учащийся в течение года показывал какие знания. Если спорная возникает ситуация, мы определились, что это могут быть индивидуальные консультации-встречи. Это могут быть встречи в шестой школьный день либо после занятий поставлены в расписание. Часы для этого есть, это поддерживающие занятия так называемые.

Аттестацию могут провести и онлайн, заверил Карпенко.

— Если учитель видит, что человек онлайн работал и у него не возникало никаких вопросов и раньше по этому учащемуся, то может и онлайн аттестовать его. Поэтому никаких проблем здесь нет.

Карпенко еще раз повторил, что аттестованы будут все. Что же касается вручения аттестатов, то, по мнению министра, оно должно пройти в торжественной обстановке. Формат школы могут выбрать самостоятельно, это касается и проведения выпускных вечеров.

Что касается каникул, то с 1 июня в школах начнут работать школьные лагеря. Детские оздоровительные по рекомендации Минздрава — с 15 июня.

Напомним, Александр Лукашенко сегодня обсудил с вице-премьером Игорем Петришенко и министром образования Игорем Карпенко окончание учебного года, вступительную кампанию и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей.

