Как живут иностранные студенты в Витебске

В Беларуси учатся более 20 тысяч иностранных студентов. Неплохое образование, приемлемые условия для обучения и проживания — это главные причины, по которым иностранцы приезжают учиться в Беларусь. И хотя коронавирус внес свои коррективы в учебный процесс, жизнь не стоит на месте. Ребята рассказали sb.by, как им живется в нашей стране.

Овусу Самуэл Гьеду приехал учиться в Витебский государственный медицинский университет из Ганы. Совсем скоро он окончит шестой курс по специальности «Лечебное дело», вернется к себе на родину, чтобы работать врачом.

— Я всегда хотел помогать тем, кто нуждается в помощи, и решил сделать это через медицину. Это моя мечта, поэтому я серьезно и хорошо учусь, чтобы стать настоящим врачом.

Парень живет в общежитии и за годы учебы нашел среди белорусов много хороших друзей, с которыми он в свободное время гуляет по городу. Одно из излюбленных мест — площадь Победы.

Сара Хапутантри тоже уже на финишной прямой. Как с гордостью рассказали в ВГМУ, она единственная из всех выпускников получит диплом с отличием. Родилась девушка в Шри-Ланке и с раннего детства хотела быть докто­ром. В планах — пройти ординатуру и стать педиатром. Несмотря на загруженность, Сара старается успевать все:

— Я думаю, что социальная жизнь важна для любого студента. В Витебске все мои друзья из Шри-Ланки, а вот в Минске много белорусов, с которыми я познакомилась на различных конференциях ООН. Люблю проводить время с самыми близкими друзьями. С нетерпением жду, когда закончится вспышка коронавируса, чтобы, как раньше, встречаться с ними в ресторанах, кафе или просто дома — смотреть фильмы и вместе готовить вкусную еду. Ведь это так здорово!