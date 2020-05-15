Витебские медики предлагают программу для восстановления пациентов после пневмонии

Кафедра медицинской реабилитации и физической культуры Витебского медуниверситета совместно со специалистами практического здравоохранения разработали адаптированную программу для людей, которые перенесли пневмонию и находятся на реабилитации в домашних или амбулаторных условиях.

Напомним, что до этого витебские ученые-медики по просьбе комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома проводили онлайн-занятия для пожилых жителей региона, вынужденных уйти в самоизоляцию в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции.

Сейчас внимания требует еще одна категория населения – те, кто уже перенес пневмонию. Для них реабилитологи ВГМУ разработали целый комплекс мероприятий, которые реализуют во взаимодействии с коллегами из поликлиник Витебска, готовы передать свои наработки по дыхательным упражнениям и в районные центры. Кроме того, записаны видеоматериалы по специальной дыхательной гимнастике, они доступны на официальном ютуб-канале университета и будут размещены на сайтах поликлиник, пишут «Витебские вести».

Активно включился в процесс городской центр гипобарической терапии и бароклиматической адаптации на базе Витебской городской больницы №1. Специалисты имеют более чем 20-летний опыт работы с бронхолегочными патологиями, а теперь еще будут помогать восстанавливаться после пневмоний, в частности, и вызванной COVID-19. На этой неделе уже сформирована и начала курс первая группа таких пациентов, направленных из поликлиник Витебска. Как организована их реабилитация, чем поможет гипобаротерапия и что важно делать после перенесенного заболевания, рассказала заведующий центром Алла Николаева.

– После пневмонии есть риск развития различных осложнений, в том числе выраженного фиброза – изменения самой легочной ткани, – говорит Алла Генриховна. – Наша задача – с помощью дыхательной гимнастики, баротерапии помочь пациенту, так сказать, раздышаться, простимулировать различные системы и тем самым помочь организму восстановиться.

Барокамера — аппарат уникальный, в республике аналогичная установка есть только в Минске. Внешне она напоминает самолет. «На борту» создаются условия, схожие с теми, что на высоте до 2,5 тыс. метров над уровнем моря, где содержание кислорода снижается до 16-18% (на уровне моря его концентрация составляет 20,9%). Таким образом, «пассажир» испытывает умеренную гипоксию, что в свою очередь запускает ряд защитно-приспособительных реакций.

– Происходит стимуляция системы дыхания. В условиях нехватки кислорода человек начинает глубже дышать, открываются мелкие сосуды кровообращения и тем самым улучшается газообмен в легких. Также баротерапия способствует образованию красных кровяных телец, отвечающих за транспортировку кислорода. Помимо того, что данная методика позволяет восстанавливать конфигурацию легких, приближая ее к состоянию до пневмонии, она улучшает кровообращение, стабилизирует гормональный фон и иммунитет, благотворно влияет на нервную систему, формирует устойчивость организма к стрессу, что особенно актуально в период пандемии, когда люди подвержены страху, волнению, тревожным мыслям, – уверена специалист.

«Полет», который длится 90 минут, контролирует техник за пультом управления, находящийся снаружи. За самочувствием пациентов внутри салона следит медработник, как и в течение получаса после сеанса. Постоянно ведется мониторинг температуры, частоты дыхания, пульса, артериального давления. К слову, данная методика универсальна, подходит и детям, и взрослым. Противопоказания единичны, в их числе – дыхательная недостаточность третьей степени и возраст старше 65 лет, когда резервные возможности организма на низком уровне.

В центре соблюдаются меры предосторожности, к которым обязывает нынешняя эпидситуация. Так, группы сокращены до 5 – 8 человек (хотя вместимость барокамеры позволяет проводить процедуру для практически вдвое большего количества), учтена дистанция при рассадке, барокамера и барозал регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, проводится кварцевание.

По вопросам реабилитации следует обращаться к вашим участковым врачам для согласования онлайн-консультаций с сотрудниками кафедры, занятий дыхательными упражнениями и порядка направления в барокамеру. После консультации баротерапевта будут определены показания и противопоказания, режимы адаптации.

В реабилитации, как и во всем, важен комплексный подход. Так, люди после пневмонии должны делать дыхательную гимнастику. Алла Николаева рекомендует начать с упражнений на продолжительный выдох (в качестве тренажера можно взять воздушные шарики, соломинку со стаканом воды, детям – свистульки). Не менее важно научиться диафрагмальному дыханию (дыхание «животом») также с длинным выдохом. Советует врач тренироваться задерживать дыхание. Все эти упражнения достаточно просты, их может выполнять каждый, сидя дома на диване.

Немаловажную роль играет питание.

– Легкие имеют в своем составе сурфактант, а он на 90% состоит из жира. Поэтому при легочных патологиях необходимо, чтобы рацион состоял в основном из жиров и белков, а не углеводов, как нередко бывает. Поэтому в меню обязательно должны быть мясо, яйца, фасоль, горох, сливочное масло и молоко (причем лучше большей жирности), кисломолочные продукты (предпочтительнее ряженка), крупы (гречка, пшено, перловка), – советует реабилитолог.

Важно отказаться от вредных привычек: алкоголь и табак разрушают сурфактант.

Двигательная активность – также неотъемлемое условие для восстановления.

– В своей практике сейчас часто наблюдаю пациентов, у которых проблемы с шеей, а ведь через нее проходит диафрагмальный нерв. Питание дыхательного центра тоже связано с задней черепной ямкой. Поэтому проблемы с шеей провоцируют ухудшение кровоснабжения, дыхания, обеспечения кислородом. Отсюда и жалобы на головокружение, артериальное давление. В этой связи всем настоятельно рекомендую следить за осанкой. Конечно, сформированную десятилетиями, ее сложно изменить, но необходимо периодически расправлять плечи, дышать полной грудью, делать хотя бы по три упражнения в день для шеи (плавные повороты из стороны в сторону, вверх – вниз, круговые движения и т. д.) – тот минимум, который улучшит самочувствие и укрепит здоровье в любом возрасте, – уверена Алла Николаева.

Все эти рекомендации применимы, по сути, для каждого человека, который хочет укрепить свой организм. Дыхательные упражнения являются обще-укрепляющими. Например, считается, что задерживание дыхания 30 раз в день по минуте продляет жизнь на 15 лет. Систематические дыхательные практики, физические упражнения, правильное питание, по мнению реабилитолога, помогут сохранить активное долголетие.