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Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло вдвое

Витебская область
Опубликовано

В Витебской области растет количество генетических экспертиз, за последние два года их число увеличилось более чем в два раза, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по области, передает БелТА.

В управлении ГКСЭ по Витебской области проводится свыше 40 видов экспертиз и исследований. Общее их количество превышает 40 тыс. в год, в их числе генетические исследования. «За семь лет работы ведомства было проведено около 8 тыс. генетических экспертиз. Их количество ежегодно увеличивается из-за постоянно возрастающих объемов вещественных доказательств с мест происшествий, на которых есть биологические следы. Так, в 2017 году было проведено более 1 тыс. таких экспертиз, в 2018-м — около 1,9 тыс., а в 2019-м — свыше 2,3 тыс. В среднем один эксперт проводит около 30 генетических экспертиз в месяц, при их выполнении исследуется около 100 объектов», — отметили в управлении ГКСЭ по Витебской области.

Благодаря современным технологиям и оборудованию эксперты имеют возможность выделить генотип из биологических следов на любом объекте. Чаще всего на исследование поступает одежда обвиняемых и потерпевших, орудия преступления. В зависимости от обстоятельств дела на них эксперт ищет следы биологического происхождения, из которых в последующем выделяет ДНК.

Нередко генетические исследования способствуют раскрытию особо тяжких преступлений прошлых лет. Например, так удалось найти убийцу мужчины в Полоцке в ноябре 2002 года. Тогда в одном из домов с признаками насильственной смерти было обнаружено тело местного жителя. При осмотре места происшествия нашли и изъяли окурки и майку. При исследовании были выделены генетические характеристики неизвестной женщины, но установить личность преступницы на тот момент не представлялось возможным. Лишь в 2019 году при постановке на учет генотипа женщины 1983 года рождения произошло совпадение ее ДНК с выделенными генотипами на окурке и майке.

Генетические исследования позволяют устанавливать личности неопознанных трупов и их биологическое родство. Так, в ноябре 2018 года в Витебске горел дом. Спасатели нашли тела трех человек. Опознать погибших удалось только после генетических экспертиз. Есть также немало примеров идентификации причастных к кражам и угонам автомобилей по биологическим следам с мест преступлений.

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