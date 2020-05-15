﻿﻿ В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии | vkurier.by

В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии

Криминал
Опубликовано

Прокуратура Полоцкого района поддержала обвинение в суде в отношении неоднократно судимого 58-летнего мужчины, который в одном из магазинов Полоцка воровал колбасу, сообщила помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко, пишет БелТА.

Мужчина в течение шести дней подряд приходил в магазин, брал тележку и клал в нее свой чемодан. Какое-то время он ходил по торговому залу и уходил из магазина без покупок. По внешнему виду чемодана казалось, что он не пустой, но охранники посетителя не останавливали. Затем продавцов насторожили такие визиты мужчины. После просмотра камер видеонаблюдения причина приходов в магазин стала понятной. Полочанин в свой чемодан складывал палки дорогих колбас. Всего было украдено изделий более чем на Br1 тыс.

На суде мужчина свою вину не признал и заявил, что каждый эпизод хищения нужно расценивать как административное правонарушение. Суд признал мужчину виновным в кражах и осудил его на 3 года исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Пассажир во время поездки украл у таксиста дорогой мобильный телефон

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

Самая большая популяция бурых медведей в Беларуси живет в Витебской области

Лукашенко дал оценку происходящего в сельском хозяйстве Витебской области

Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебский

 

Белорус Андрей Орловский победил на турнире UFC

«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ

В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

Татьяна Шебеко
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло вдвое
В Витебской области растет количество генетических
0106
Мошенница из Витебска нажилась на мечте ребенка
В Новополоцкий ГОВД обратилась местная жительница с
0643
В Шарковщине с партией краденной солярки задержан водитель грузовика
Днем 13 мая в Шарковщине был задержан автомобиль ГАЗ
0260
Пьяный за рулем оштрафован на 5500 долларов в Полоцке за попытку дать взятку
38-летнего жителя Полоцка оштрафовали на 500 базовых
0308
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)