В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии

Прокуратура Полоцкого района поддержала обвинение в суде в отношении неоднократно судимого 58-летнего мужчины, который в одном из магазинов Полоцка воровал колбасу, сообщила помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко, пишет БелТА.

Мужчина в течение шести дней подряд приходил в магазин, брал тележку и клал в нее свой чемодан. Какое-то время он ходил по торговому залу и уходил из магазина без покупок. По внешнему виду чемодана казалось, что он не пустой, но охранники посетителя не останавливали. Затем продавцов насторожили такие визиты мужчины. После просмотра камер видеонаблюдения причина приходов в магазин стала понятной. Полочанин в свой чемодан складывал палки дорогих колбас. Всего было украдено изделий более чем на Br1 тыс.

На суде мужчина свою вину не признал и заявил, что каждый эпизод хищения нужно расценивать как административное правонарушение. Суд признал мужчину виновным в кражах и осудил его на 3 года исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.