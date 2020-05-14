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УНОВИС стал одним из самых больших достижений белорусской культуры — директор Музея истории ВНХУ

Культура
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Авангардное художественное объединение УНОВИС («Утвердители нового искусства») стало одним из самых больших достижений белорусской культуры. Такое мнение высказал во время открытия онлайн-выставки «Художник и город» директор Витебского центра современного искусства, Музея истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) Андрей Духовников, сообщает БелТА.

По словам Андрея Духовникова, белорусам важно осознавать, что объединением УНОВИС, его участниками нужно гордиться. «Столетний юбилей УНОВИС — явление, которое мы смогли сделать национальным достоянием. Несмотря на то, что творческое объединение, как и весь русский авангард, — интернациональное явление, УНОВИС стал одним из самых больших достижений белорусской культуры», — считает он.

Директор Музея истории ВНХУ напомнил, что во время празднования юбилея в феврале уже были проведены большая тематическая конференция, несколько выставок и различных мероприятий в Витебске и Минске. Впереди витебскую публику ждет еще много проектов к юбилею объединения.

Андрей Духовников поблагодарил людей и организации, которые подключились к празднованию юбилея УНОВИС. В их числе Центр белорусско-еврейского культурного наследия, коммерческие партнеры.

Выставочный проект «Художник и город» открылся сегодня в девятый раз, но впервые в онлайн-пространстве. Посетить экспозицию можно не выходя из дома. Виртуальный тур по площади Якуба Коласа в Минске доступен на сайте проекта. В панорамном формате расположились кубические конструкции с репродукциями 32 картин 16 витебских художников, которым близки идеи супрематизма. Организаторы надеются в июле открыть выставку в столице уже не виртуально, а в сентябре перевезти ее в Витебск.

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