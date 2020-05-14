Дома всё в порядке: А1 представил собственную систему умного дома

Компания А1 делает новый шаг в эволюции комфорта, предлагая всем жителям страны независимо от уровня доходов сделать свою квартиру, загородный дом или дачу безопасными и еще более комфортными с помощью интеллектуальной системы «А1 Умный дом». Решение разработано по самым последним технологическим стандартам. Стратегическим партнером проекта выступила чешская компания Perenio IoT spol.s.r.o.

«А1 Умный дом» – это комплексное решение, включающее не имеющий аналогов роутер A1 Elegance, а также на выбор пользователя умную колонку с голосовым помощником Алиса от Яндекса, видеонаблюдение и различные датчики, которые реагируют на движение, открытие дверей или окон, задымление или затопление, регулируют температуру и влажность в помещении. При срабатывании датчиков система моментально отправляет уведомление пользователю на его смартфон.

Уникальной особенностью роутера A1 Elegance является его многофункциональность: это одновременно и двухдиапазонный Wi-Fi-роутер, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц для раздачи интернета в самые удаленные уголки помещений, и центр управления устройствами умного дома из приложения в смартфоне. А1 Elegance оснащен 3G/4G-модулем, обеспечивающим резервный мобильный канал при автоматическом переключении между режимами Wi-Fi и 3G/4G.

Таким образом, A1 Elegance будет работать как самостоятельный мобильный роутер в домах, где не проведен домашний интернет, а также в домах с фиксированным интернетом от любого провайдера в качестве универсального роутера для домашнего интернета с поддержкой мобильного в случае перебоев с электричеством или работой сети. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает роутеру A1 Elegance до 6 часов работы в автономном режиме. Роутер имеет лаконичный и элегантный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Стоимость роутера A1 Elegance составляет 328 рублей при покупке за полную стоимость. Абоненты тарифных планов «Комби» смогут приобрести устройство со скидкой за 299 рублей или в рассрочку на 11 месяцев за 27,18 рубля в месяц.

Принцип работы «А1 Умный дом» очень прост: все устройства присоединяются к «центру» умного дома – роутеру A1 Elegance – который посредством мобильной сети передает информацию на мобильные устройства пользователя. C устройствами «центр» общается посредством радиосигналов в диапазонах 2,4 ГГц по протоколу Zigbee.

Видеонаблюдение – это не просто стандартная съемка, запись и просмотр событий, а интеллектуальный сервис видеоконтроля дома, дачи или квартиры. Услуга позволяет следить за домом через мобильное приложение и получать уведомления о любых изменениях. А еще это возможность присматривать за пожилыми родителями, детьми, домашними животными, контролировать безопасность жилища. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры запись производится автоматически, а пользователь получает уведомление на мобильный телефон. Облачная платформа, расположенная в дата-центре А1, позволяет хранить в архиве видеозаписи 24 часа, при необходимости хранение можно организовать на дополнительной SD-карте емкостью до 64 ГБ.

Датчики сделают дом более безопасным и обеспечат защиту от неприятных сюрпризов: затопления, пожаров или проникновения злоумышленников. Видеокамеры помогут всегда быть в курсе того, что происходит в помещении, достаточно лишь включить трансляцию. Инфракрасный пульт дистанционного управления заменит множество пультов в доме. В систему «А1 Умный дом» входит умная розетка, с помощью которой, например, возвращаясь домой или выезжая на дачу, можно попросить подготовить дом к вашему приезду. Умная розетка также позволит контролировать энергопотребление и экономить на коммунальных платежах, удаленно включать и выключать бытовые приборы, защитить дорогостоящую технику от перепадов напряжения и поломок.

Преимущество датчиков «А1 Умный дом» – стильный дизайн и простота монтажа: они не требуют штробления стен и легко монтируются на любой поверхности с помощью клеевого слоя. Датчики можно приобретать поштучно, чтобы комбинировать их на свое усмотрение. При этом для удобства пользователей самые востребованные датчики и устройства сгруппированы в комплекты по доступной цене:

«Безопасный дом» (датчики дыма, протечки и открытия): стоимость комплекта в рассрочку – 22,90 рубля в месяц;

«Безопасный дом+» (датчики дыма, протечки и открытия, умная розетка и камера видеонаблюдения): стоимость комплекта в рассрочку – 36,29 рубля в месяц;

«Комфортный дом» (датчик задымления, два датчика открытия и умная розетка): стоимость комплекта в рассрочку – 26,90 рубля в месяц;

«Комфортный дом+» (датчики задымления, протечки, открытия, умная колонка, а также инфракрасный пульт дистанционного управления): стоимость комплекта в рассрочку – 45,50 рубля в месяц.

Управлять своей квартирой, домом или дачей можно из любой точки земного шара со смартфона через мобильное приложение «А1 Умный дом» (доступно для устройств с ОС Android и iOS). Приложение также позволяет добавлять и активировать умные датчики и устройства пользователя (до 150 различных единиц – от бытовой техники до систем безопасности), создавать собственные сценарии с учетом индивидуальных потребностей или пользоваться готовыми (такими, как умное освещение, имитация присутствия, безопасный дом), а также получать на телефон уведомления о нештатных и чрезвычайных ситуациях.

В систему «А1 Умный дом» интегрирован голосовой помощник Алиса от Яндекса, что максимально облегчает процесс управления сценариями и отдельными умными устройствами. Достаточно просто попросить – и система включит телевизор, создаст оптимальный температурный режим в помещении к вашему возвращению домой или уберет дом к приходу гостей.

Воспользоваться новым предложением и приобрести систему «А1 Умный дом» могут все желающие: как действующие, так и новые пользователи мобильной и фиксированной связи А1, а также лица, не являющиеся клиентами компании. При этом новые и действующие абоненты фиксированной сети при условии подключения либо смены их тарифного плана на любое из предложений линейки «Комби» смогут приобрести весь необходимый им комплект оборудования по специальной цене и в рассрочку на 11 месяцев.

Технология «Умный дом» – это технология будущего. С А1 вы можете пользоваться ей уже сегодня.

Узнать про систему «А1 Умный дом» подробнее можно в магазинах А1, виртуальном магазине А1, а также получить консультацию в контакт-центре по телефону 150.