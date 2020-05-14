Посол Словакии в Беларуси отправлен в отставку из-за участия в параде на День Победы

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку, которая была принята. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на словацкое издание Dennik.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю Дня Победы 9 мая в Минске.

МИД Словакии решил выяснить у дипломата, почему он отправился на парад без согласования, Мигаш решил добровольно уйти со своего поста, подал заявление. Отставка была принята.

«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.

Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».

Напомним, что Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.

На параде в Минске 9 мая присутствовали лишь два посла из стран Евросоюза — Венгрии и Словакии. Послы других стран ЕС воздержались от участия в параде в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.