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36 новых случаев коронавируса выявили в Новополоцке за три дня

Коронавирус
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В Новополоцке по состоянию на 14 мая зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Напомним, что всего три дня назад было на 36 случаев меньше.

На сегодняшнее утро на стационарном лечении в городской больнице Новополоцка находится 51 человек. Еще 58 пациентов проходят лечение амбулаторно, потому что у них болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

По информации из официального источника, от коронавирусной инфекции излечились 63 пациента, пишет «Новополоцк сегодня». О смертельных случаях не сообщается.

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