Мошенница из Витебска нажилась на мечте ребенка

В Новополоцкий ГОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой обмана в сети. Оказалось, что женщина разместила на одном из сайтов объявление о том, что хочет приобрести щенка французского бульдога. О покупке собаки её просил ребенок. Очень скоро с потерпевшей на связь вышла молодая девушка, которая любезно согласилась продать бульдога по очень низкой цене. Завязалась бурная переписка. В ходе неё продавец даже прислала несколько фотографий якобы родителей щенка. Как позже установили оперативники, на этих снимках действительно были запечатлены породистые собаки, но живут они на Украине.

В какой-то момент зашла речь и о том, почему щенок стоит всего 150 рублей, когда в среднем цена в разы больше. На этот вопрос продавец ответила, что собаки последние из помета, и она отдаст их по выгодной цене. В конце концов женщины договорись о сделке.

Деньги за щенка злоумышленница попыталась получить вперед, но покупательница согласилась перечислить лишь половину суммы. Даже сделав это, новополочанка так и не получила в указанный день собаку. После этого она еще раз связалась с продавцом. Та стала рассказывать о каких-то накладках и пообещала передать щенка через водителя салона мебели, который якобы поедет в Новополоцк на днях. Однако за это нужно отдать вторую часть оплаты. Выполнив и это требование, потерпевшая стала ждать приобретенное животное. Наконец поняв, что она попала в сети мошенников, женщина обратилась в милицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след злоумышленницы. Ею оказалась 25-летняя жительница областного центра. Никакого отношения к собаководству она не имела, а вот криминальная биография подозреваемой оказалась весьма разнообразной. За плечами у витебчанки уже несколько судимостей за кражи и мошенничество. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.