С 15 мая милиционеры возьмут под свою охрану места массового отдыха

В минувшем году на Витебщине правоохранители осуществляли охрану общественного порядка на территории 68 мест массового отдыха, из которых 61 располагалось вблизи водоемов. Именно эти зоны были определены решениями администраций районов. Вероятнее всего, не изменится это количество и нынче. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Как рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Вячеслав Петкун, с учетом погодных условий, как в будние, так и в выходные и праздничные дни, здесь планируется проведение систематических рейдовых мероприятий, в том числе с привлечением представителей ОСВОДа, спасателей, лесников и иных заинтересованных. Они будут направлены на обеспечение общественного порядка, дорожной и пожарной безопасности, предупреждения гибели людей на водах, сохранность личного имущества отдыхающих.

— Сотрудники милиции в первую очередь ориентированы на профилактику преступлений и пресечение административных правонарушений. В частности, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, равно как и фактов купания и разведение костров в запрещенных местах. Также без внимания не останутся подъездные пути, так как большинство граждан прибывают в зону отдыха на автомобилях. И зачастую оставляют транспорт с нарушениями правил парковки. В этой связи будут предприниматься своевременные меры по недопущению неорганизованных парковок транспортных средств на территории пляжей у водоемов, водохранилищ и обочинах подъездных дорог, — отметил Вячеслав Петкун, подчеркнув, что данные меры позволят не допустить осложнения криминогенной и дорожной обстановки, обострения пожароопасной ситуации.

Наиболее распространенными правонарушениями правоохранители называют купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков и пива, а также мелкое хулиганство. За каждое из вышеуказанных деяний предусмотрена административная ответственность.

Купание в запрещенных местах может обойтись отдыхающему в 81 рубль. Куда более внушительный штраф – до 15 базовых величин – или административный арест грозит за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения. Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, «обойдутся» дороже. Согласно ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь они влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

В минувшем году за отдых не по правилам к административной ответственности привлечены более 600 граждан. 441 из них здоровому времяпрепровождению предпочел употребление алкогольных напитков, что называется там, где «ласты кинул».

Кроме этого, стражи порядка напоминают о последствиях беспечности и игр у водной глади, как взрослых, так и несовершеннолетних.

По словам Вячеслава Петкуна, дети постоянно должны быть в поле зрения мам и пап, будь то глубоководная река или пруд во дворе частного домовладения. Безмятежность и отсутствие контроля со стороны взрослых за ребенком может привести к его гибели. В минувшем году жизнью сына за свою беспечность расплатилась витебчанка. Совместное купание в озере Белое в Бешенковичском районе для ее 2-летнего малыша закончилось гибелью. Несмотря на помощь очевидцев, спасти ребенка не удалось. Как так случилось? Во многом ответило на этот вопрос медосвидетельствование матери. В ее крови обнаружено значительное количество алкоголя.

Понятно, что к каждому отдыхающему не приставишь стража правопорядка, безопасность граждан и их детей — в их руках.

По мнению начальника УОПП, визиты правоохранителей дисциплинируют отдыхающих, поскольку народное радио вещает оперативно.