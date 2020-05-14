Более 70 человек утонули в Беларуси с начала года, 8 человек — в собственных ванных

С начала года в Беларуси утонул 71 человек, спасен 31. Восемь человек утонули в собственных банных. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает БелТА.

«С начала года по сегодня в республике от всех видов утопления погиб 71 человек. Из общего числа 21 — в алкогольном и наркотическом опьянении», — проинформировал председатель ОСВОД.

Есть и положительные тенденции.

«Если в прошлом году за этот период времени в республике погибло шесть детей, то в этом году не допущено их гибели», — отметил Анвар Игамбердиев.

Спасен 31 человек, в том числе четыре несовершеннолетних. Предупреждены о правилах поведения на воде более 2,5 тыс. человек.

По словам председателя ОСВОД, большинство случаев смертей от утопления — это падения в воду. Из-за этого погибли 38 человек. На рыбалке погибли 22 человека. «Увеличилось количество гибелей людей в ванных. В Могилеве пять таких случаев, по республике всего — восемь», — проинформировал Анвар Игамбердиев.

Он подчеркнул, что в 2019 году был самый низкий показатель гибели людей за последние 40 лет — 364, из них 24 несовершеннолетних.

Говоря о подготовке мест для купания, Анвар Игамбердиев сообщил, что в Беларуси из 423 оборудованных пляжей получили разрешения на работу 347. «Завершается полностью очистка пляжей, проводится процедура согласования и получения разрешения. Я думаю, к наступлению погоды в самое ближайшее время закончим паспортизацию», — сказал председатель ОСВОД. Он отметил, что водолазы организации в купальный сезон проводят постоянный мониторинг, обследуют дно.

Всего у ОСВОД в стране 66 спасательных станций и 147 спасательных постов. По словам исполняющего обязанности начальника отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Олега Борозны, в этом году ожидается увеличение числа отдыхающих из-за обстановки с коронавирусом в мире. Специалист посоветовал выбирать для отдыха те места, где находятся спасатели, или те, что расположены максимально близко к спасательным службам.