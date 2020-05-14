«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ

Сергей Румас подтвердил, что правительство продолжает вести переговоры с МВФ о получении финансирования. Однако сроки завершения переговоров пока неизвестны, сказал премьер-министр Беларуси.

«Мы находимся в постоянном контакте с Международным валютным фондом. Идет обычная бюрократическая работа, мы предоставляем документы. По срокам пока, к сожалению, не могу сказать», — цитирует премьер-министра Беларуси БелТА.

При этом премьер Румас отметил, что процесс переговоров идет позитивно.

Известно, что Беларусь планирует кредит от МВФ около 900 млн долларов или меньше, в зависимости от результатов переговоров. Больше этой суммы страна получить не может, потому что это лимит в рамках инструмента быстрого реагирования МВФ.

Как сообщалось, Беларусь пытается получить кредиты сразу во всех международных финансовых организациях, готовых разговаривать: