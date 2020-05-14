﻿﻿ На счет Белорусского Красного Креста поступило 100 тысяч долларов от американского фонда | vkurier.by

На счет Белорусского Красного Креста поступило 100 тысяч долларов от американского фонда

деньги
Опубликовано

100 тысяч долларов Coca-Cola Foundation направила Белорусскому Красному Кресту на борьбу с COVID-19.

Полученные средства, сообщили в пресс-службе Красного Креста, организация потратит на закупку респираторов для медицинского персонала системы здравоохранения Беларуси и работу сестер милосердия медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», ухаживающих за тяжелобольными пожилыми людьми по всей Беларуси. 12 мая сотрудницы празднуют Международный день медицинской сестры, профессиональный праздник в честь Флоренс Найтингейл — основоположницы сестринского дела, пишет sb.by.

Белорусский Красный Крест ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы

Белорусский Красный Крест давно сотрудничает с системой Coca-Cola,  вместе они реализовали множество проектов во время эпидемии коронавируса. На данный момент больницы города Минска, Брестской и Витебской областей получили 2280 литров питьевой воды и 4200 литров газированных напитков:

1200 литров питьевой воды направлено в Брестскую областную клиническую больницу, Пинскую центральную больницу, Лунинецкую центральную районную больницу и Барановичскую городскую больницу, 1080 литров питьевой воды переданы в Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Витебский областной специализированный клинический центр, Бешенковичскую центральную районную больницу, Докшицкую центральную районную больницу, Полоцкую центральную городскую больницу. Более 4 тонн газированных напитков развезены в 6 больниц города Минска: Минскую городскую клиническую инфекционную больницу, 6-ю городскую клиническую больницу, 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е. Савченко, 10-ю городскую клиническую больницу, Минский городской клинический кожно-венерологический диспансер и Минский городской клинический онкологический диспансер.

В течение мая планируется оказать помощь учреждениям здравоохранения Могилевской и Гомельской областей.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

Более 70 человек утонули в Беларуси с начала года, 8 человек — в собственных ванных

«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ

В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19

Шенгену по €35 быть! Европарламент одобрил соглашения между ЕС и Беларусью

Пьяный за рулем оштрафован на 5500 долларов в Полоцке за попытку дать взятку

Возле многоэтажки в Орше загорелся автомобиль — видео

В ЦИК поданы документы на регистрацию инициативных групп 10 претендентов на пост президента

13-15 мая в Витебской области ожидаются заморозки

Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Беларуси сегодня

На Витебщине около 1500 медиков были инфицированы коронавирусом. Более 300 вышли на работу после болезни

красный крест
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«По срокам пока, к сожалению, не могу сказать». Беларусь пытается срочно привлечь кредит от МВФ
Сергей Румас подтвердил, что правительство продолжает
065
минздрав
В Беларуси зарегистрировано 26 772 случая COVID-19
В Беларуси на 14 мая зарегистрировано 26 тыс.
0154
минздрав
Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания в самоизоляции
Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков
0162
В связи с эпидемией БелЖД продлевает действие специальной рассадки в вагонах еще не месяц
Белорусская железная дорога продлевает срок действия
0136
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)