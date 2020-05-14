На счет Белорусского Красного Креста поступило 100 тысяч долларов от американского фонда

100 тысяч долларов Coca-Cola Foundation направила Белорусскому Красному Кресту на борьбу с COVID-19.

Полученные средства, сообщили в пресс-службе Красного Креста, организация потратит на закупку респираторов для медицинского персонала системы здравоохранения Беларуси и работу сестер милосердия медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», ухаживающих за тяжелобольными пожилыми людьми по всей Беларуси. 12 мая сотрудницы празднуют Международный день медицинской сестры, профессиональный праздник в честь Флоренс Найтингейл — основоположницы сестринского дела, пишет sb.by.

Белорусский Красный Крест давно сотрудничает с системой Coca-Cola, вместе они реализовали множество проектов во время эпидемии коронавируса. На данный момент больницы города Минска, Брестской и Витебской областей получили 2280 литров питьевой воды и 4200 литров газированных напитков:

1200 литров питьевой воды направлено в Брестскую областную клиническую больницу, Пинскую центральную больницу, Лунинецкую центральную районную больницу и Барановичскую городскую больницу, 1080 литров питьевой воды переданы в Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Витебский областной специализированный клинический центр, Бешенковичскую центральную районную больницу, Докшицкую центральную районную больницу, Полоцкую центральную городскую больницу. Более 4 тонн газированных напитков развезены в 6 больниц города Минска: Минскую городскую клиническую инфекционную больницу, 6-ю городскую клиническую больницу, 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е. Савченко, 10-ю городскую клиническую больницу, Минский городской клинический кожно-венерологический диспансер и Минский городской клинический онкологический диспансер.

В течение мая планируется оказать помощь учреждениям здравоохранения Могилевской и Гомельской областей.