Александр Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты.



По данным ЦИК, документы поданы в четверг. Руководителем инициативной группы Лукашенко, как и на прошлых выборах, стал глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Как рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Первого национального канала Белорусского радио», в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек, пишет TUT.by.

Помимо действующего президента ЦИК получил заявления о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты от блогера и директора ОДО «Студия Компас» Сергея Тихановского, который отбывает 15-суточный арест, действующий депутат, глава ЛДП Олег Гайдукевич и еще 10 человек, среди которых инженер-дизайнер Виталий Зелковский, фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич и восемь «кандидатов протеста» из команды Николая Статкевича и другие кандидаты.

Очередные президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Пока о своем желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

