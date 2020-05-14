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Фрукты стоимостью более 200 тыс рублей пытались вывезти из Беларуси нелегально

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Витебские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Дубровенского РОВД выявили две партии свежих фруктов, которые перемещались без необходимых сопроводительных документов. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в Витебской таможне.

Фрукты стоимостью более 200 тыс рублей пытались вывезти из Беларуси нелегально

Два транспортных средства DAF и Volvo следовали в Российскую Федерацию и были приостановлены в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы. В грузовом отсеке первого автопоезда перемещалось более 20 тонн свежих апельсинов, персиков, нектаринов и мушмулы, во втором – более 20 тонн яблок. Представители российских перевозчиков не предоставили необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе фитосанитарные сертификаты.

Общая стоимость незаконно перемещаемых фруктов составила более 214 тысяч рублей.

По фактам нарушения законодательства Витебской таможней начаты административные процессы согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на водителей транспортных средств в размере до 30 базовых величин, а также на перевозчиков в размере до 50% от стоимости предметов административных правонарушений.

 

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