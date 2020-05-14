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В ЦИК поданы документы на регистрацию инициативных групп 10 претендентов на пост президента

Власть
Опубликовано

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 13 мая приняла документы на регистрацию инициативных групп пяти претендентов на пост президента.

Согласно информации на сайте ЦИК в избирательной кампании намерены участвовать активистка оппозиции Ольга Николайчик (1968 года рождения, временно не работающая, беспартийная, проживает в Минске), Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск), Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск), Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район) и Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск), сообщают Naviny.

У Хотенко и Вишняковой руководителем инициативной группы по сбору подписей за выдвижение является один из лидеров оппозиции Николай Статкевич, который ранее заявил, что намерен зарегистрировать «кандидатов протеста».

Всего ЦИК принял документы на регистрацию 10 инициативных групп кандидатов. 11 мая документы были приняты у Анжелики Железняковой (1967, безработная, беспартийная, Минский район), Вероники Мищенко (1968, индивидуальный предприниматель, беспартийная, Жлобинский район) и Александра Гречишникова (1976, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Минск), 12 мая — у Юрия Ганцевича (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район) и Виталия Зелковского (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно). Последний несколько лет назад стал известен в интернете как «суровый турист» благодаря одинаковой манере фотографироваться в разных странах.

Прием документов на регистрацию инициатиавных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили нынешний руководитель страны Александр Лукашенко, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат ПП НС Анна Канопацкая и др. Выборы назначены на 9 августа.

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