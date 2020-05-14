Белорус Андрей Орловский победил на турнире UFC

В американском Джексонвилле завершился турнир UFC Fight Night 171, где выступал белорус Андрей Орловский.



Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский одержал победу над дебютантом лиги бразильцем Филипе Линсом, пишет sovsport.

В 2018 году южноамериканец выиграл первый сезон Гран-при PFL. Многие эксперты называли его фаворитом, прочили ему победу. Для Орловского это вторая победа в пяти последних боях. Орловский прервал «победоносное шествие» Линса, ведь тот не проигрывал с 2017 года.

Первый раунд получился равным, а в двух остальных доминировал белорус, который нанес больше акцентированных ударов, чем Линс.