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Белорус Андрей Орловский победил на турнире UFC

Андрей Орловский Спорт
Опубликовано

В американском Джексонвилле завершился турнир UFC Fight Night 171, где выступал белорус Андрей Орловский.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский одержал победу над дебютантом лиги бразильцем Филипе Линсом, пишет sovsport.

В 2018 году южноамериканец выиграл первый сезон Гран-при PFL. Многие эксперты называли его фаворитом, прочили ему победу. Для Орловского это вторая победа в пяти последних боях. Орловский прервал «победоносное шествие» Линса, ведь тот не проигрывал с 2017 года.

Первый раунд получился равным, а в двух остальных доминировал белорус, который нанес больше акцентированных ударов, чем Линс.

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MMA UFC Андрей Орловский
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