В Шарковщине с партией краденной солярки задержан водитель грузовика

Днем 13 мая в Шарковщине был задержан автомобиль ГАЗ, в салоне которого, как сообщили в УВД Витебского облисполкома, перевозились канистры с окрашенной соляркой. Напомним, с 2008 года в Беларуси дизтопливо и бензин, предназначенные для сельхозпредприятий, окрашиваются с целью предотвращения хищений.

За рулем грузовика находился житель Слонима. Он развозил продукты по торговым объектам района. Откуда в машине 70 литров топлива, водитель пояснить не смог, сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.