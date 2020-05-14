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В Шарковщине с партией краденной солярки задержан водитель грузовика

Закон
Опубликовано

Днем 13 мая в Шарковщине был задержан автомобиль ГАЗ, в салоне которого, как сообщили в УВД Витебского облисполкома, перевозились канистры с окрашенной соляркой. Напомним, с 2008 года в Беларуси дизтопливо и бензин, предназначенные для сельхозпредприятий, окрашиваются с целью предотвращения хищений.

В Шарковщине с партией краденной солярки задержан водитель грузовика
Фото УВД Витебского облисполкома

За рулем грузовика находился житель Слонима. Он развозил продукты по торговым объектам района. Откуда в машине 70 литров топлива, водитель пояснить не смог, сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.

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