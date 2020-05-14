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В связи с эпидемией БелЖД продлевает действие специальной рассадки в вагонах еще не месяц

Здоровье
Опубликовано

Белорусская железная дорога продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами до 15 июня 2020 года, говорится в сообщении на официальном сайте.

Рассадка по новой схеме была введена БЖД месяц назад в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В купейных вагонах размещаются не более 2 пассажиров в купе, в плацкартных — не более 3 в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, возможна продажа и 3, и 4 мест в купе, при условии, что до этого в купе не продано хотя бы одно место.

Сообщается, что «противовирусная» схема рассадки действует как при оформлении билетов в кассах, так и через интернет.

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