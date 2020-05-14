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Шенгену по €35 быть! Европарламент одобрил соглашения между ЕС и Беларусью

Закон
Опубликовано

Вчера, 13 мая, Европарламент своим голосованием одобрил заключенные ранее соглашения между Евросоюзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии. 

Абсолютное большинство депутатов выступило за введение в действие соглашения об упрощении визового режима. За проголосовали 634 депутата, против — 48, воздержались — 4.

За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, против — 117, воздержались — 13.

Далее последует процедура утверждения документов в Совете ЕС.

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения белорусской стороной уведомления от Евросоюза.

Напомним, соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны в начале года в Брюсселе.

Необходимые законы о ратификации соглашений были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля, завершив процедуру ратификации.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз для белорусов с 80 нынешних до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подавать. Кроме этого, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от 1 года до 5 лет. Сокращается срок принятие решения о выдаче визы, теперь он не превысит 10 дней. Важно, что многие категории граждан теперь смогут получить бесплатную визу.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и ЕС должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании Беларуси необходимой технической и финансовой помощи.

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