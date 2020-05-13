Глава облздрава: эпидемиологическая ситуация на Витебщине при всей стабильности остается сложной

13 мая на очередном заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции проанализировали, как работает выстроенная система реагирования на угрозу, и обсудили возникающие новые вопросы.

— Мы видим, что в течение последних двух недель динамика заболеваемости идет вниз, — предварил разговор председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв, — проблема не нарастает. Надо внимательно посмотреть на выполнение в Витебской области указа Президента № 131 о материальном стимулировании медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19. В прессе появилась негативная информация о том, что кому-то недоплатили, кого-то ущемили. Все ли прописанные в документе категории работников у нас учтены, нет ли обиженных людей, чтобы из благого дела мы не перевели начинание в негатив?

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий дал пояснения, пишут «Витьбичи».

— С 5 по 19 мая осуществляется выплата заработной платы за апрель, в которую уже включены предусмотренные указом надбавки. К этой работе мы готовились, провели семинары для экономических служб медучреждений, разъяснив им порядок начисления надбавок. (Документом предусмотрено два критерия: надбавки положены тем, кто непосредственно работал с инфицированными COVID-19 пациентами, а также во внимание берется отработанное время). Затем собрали вопросы, которые у них возникли, дали на них ответы. Но поскольку неясность у отдельных работников остается, рекомендовано обращаться в планово-экономическую службу облздрава для урегулирования всех нюансов.

Кстати, положенные надбавки получают при соответствии критериям указа и студенты ВГМУ, которые в этой ситуации пришли на помощь старшим коллегам и трудоустроены на места средних медработников. Это для них не практика, а полноценная работа.

Детально обсуждалась на заседании штаба и текущая ситуация по заболеваемости, ход лечения пациентов. По словам Михаила Вишневецкого, за неделю в области заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 19 процентов, 69,3 процента в структуре болеющих – взрослое население. С конца апреля количество пациентов с пневмониями, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось по области на 20 процентов, по Витебску – на 29 процентов. Это дало возможность провести поочередно дезинфекцию медучреждений, чтобы минимизировать возможное влияние внутрибольничных инфекций на пациентов и персонал, дать последнему передышку. И медики вновь приступают к интенсивной работе. Пока при положительной динамике количество пневмоний достаточно большое, поэтому массово выводить стационары из инфекционного профиля не приходится. С 18 мая к приему профильных пациентов возвращается лишь онкодиспансер. Затем планируется один из корпусов областной клинической больницы.

— Успокаиваться нам нельзя, — еще раз подчеркнул руководитель облздрава, — эпидемиологическая ситуация на Витебщине при всей стабильности остается сложной, с 1 апреля по 12 мая выписано более 5400 пациентов, которые излечены от пневмонии. К работе приступили 308 медиков, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Хотел бы еще раз обратиться к жителям Витебской области с настоятельной просьбой выполнять все профилактические мероприятия, в том числе социальное дистанцирование. Это одно из условий того, чтобы позитивная динамика продолжалась и устойчиво закреплялась.

Добавим, что в соответствии с поручением Главы государства Минздрав прорабатывает категории граждан, которые будут подлежать санаторно-курортному оздоровлению после перенесенных тяжелых пневмоний. Всех таких пациентов лечебные учреждения сейчас пофамильно выбирают из баз данных.