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В Витебской области с начала года на браконьеров возбуждено 20 уголовных дел

Закон
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Как сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, в целом выявлено более 400 нарушений законодательства. У браконьеров изъято 965 сетей общей протяженностью 43 км, свыше 270 прочих запрещенных орудий рыболовства, 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе три незарегистрированного.

Напоминаем, что до 8 июня на Витебщине установлен запрет на лов всех видов рыбы. Исключение – любительское рыболовство только в светлое время суток, одной удочкой с одним крючком или спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с берега (без захода в воду). В этот период также запрещено использовать маломерные суда. В случае незаконной добычи рыбы причиненный окружающей среде вред исчисляется в тройном размере. Ущерб на сумму от 100 базовых величин (2,7 тыс. руб.) является основанием для возбуждения уголовного дела, сообщают «Витебские вести».

Продолжается кампания по добровольной сдаче браконьерских орудий лова без привлечения их владельцев к ответственности за хранение. За четыре месяца нынешнего года 97 жителей Витебщины по собственной инициативе сдали 325 сетей общей длиной 14 км и 117 прочих запрещенных орудий рыболовства. Для согласования организации сдачи необходимо обращаться в областную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: Витебск, ул. 1-я Зеленогурская, д. 2, контактные телефоны – 8 (0212) 51-90-00, 26-95-61.

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