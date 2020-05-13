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Более 80 случаев заражения коронавирусом в Полоцком районе

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В Полоцке и Полоцком районе выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом. 24 пациента излечились от вируса. Об этом сообщил главный врач Полоцкой ЦГБ Александр Стома, пишет «Полацкі Веснік»

Напомним, что в Новолоцке по состоянию на 11 мая было 144 случаев COVID-19, писал «Новополоцк Сегодня».

Таким образом, в Полоцком и Новополоцом района с начала эпидемии зарегистрировано не менее 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Очевидно одно — рост количества заражений дает основание усомниться, что ситуация в Витебской области стабильна. Что действительно стабильно, так это суточный прирост новых заболевших COVID-19 в стране. Данный показатель составляет около 950 человек.

Как сообщил Александр Стома, с начала года в Полоцке и Полоцком районе зарегистрировано 660 случаев пневмонии (537 вылечены). Выявлено 84 случая коронавирусной инфекции (24 заболевших выздоровели). В настоящий момент в стационаре на лечении находятся 56 больных пневмонией, в том числе 1 ребенок. В тяжелом состоянии двое, к ИВЛ также подключены два пациента.

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