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На Витебщине около 1500 медиков были инфицированы коронавирусом. Более 300 вышли на работу после болезни

Коронавирус
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С 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии. К работе вернулись 308 медиков, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом 13 мая на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава облздрава Михаил Вишневецкий.

Напомним, ранее облздрав сообщал, что по состоянию на 11 мая 20% медработников, инфицированных коронавирусом, выздоровели, в том числе и от пневмоний, и приступили к работе. Можно посчитать, что всего за период эпидемии на Витебщине коронавирусом были инфицированы более 1500 медиков, пишут «Витьбичи».

— В последние две недели динамика заболеваемости идет вниз, — отметил председатель облисполкома Николай Шерстнев.

Как сообщил начальник витебского облздрава Михаил Вишневецкий, за неделю в области заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 16%. Он также добавил, что 69,3% больных — взрослые люди.

С конца апреля количество пациентов с пневмониями, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось по Витебской области на 20%, по Витебску — на 29%, отметил начальник облздрава.

Однако пока количество пневмоний достаточно большое, и массово выводить стационары из инфекционного профиля нельзя. С 18 мая к приему профильных пациентов вернется лишь онкодиспансер. Затем — один из корпусов областной клинической больницы.

— Успокаиваться нельзя: эпидемиологическая ситуация на Витебщине при всей стабильности остается сложной, — сообщил Вишневецкий. — С 1 апреля по 12 мая выписано более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии. К работе приступили 308 медиков, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Теперь перед облздравом стоит важная задача — стимулирование медработников. Об этом сказал Николай Шерстнев.

— Надо внимательно посмотреть на выполнение в Витебской области указа о материальном стимулировании медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, — говорит Шерстнев. — В прессе появилась негативная информация, что кому-то недоплатили, кого-то ущемили. Все ли прописанные в документе категории работников у нас учтены, нет ли обиженных людей, чтобы из благого дела мы не перевели начинание в негатив?

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий пояснил:

— С 5 по 19 мая выплачивают зарплату за апрель, в нее уже включены предусмотренные указом надбавки. К этой работе мы готовились, провели семинары для экономических служб медучреждений, разъяснив им порядок начисления надбавок. (Они положены тем, кто непосредственно работал с инфицированными COVID-19, а также учитывается отработанное время). Затем собрали вопросы, которые у них возникли, дали на них ответы. Но поскольку неясность у отдельных работников остается, им рекомендовали обращаться в планово-экономическую службу облздрава для уточнения всех нюансов.

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На Витебщине около 1500 медиков были инфицированы коронавирусом. Более 300 вышли на работу после болезни

коронавирус Витебск Михаил Вишневецкий
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